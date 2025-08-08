Сейчас кажется лишним, весной станет спасением: что нужно успеть в августе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Лето заканчивается, и многие дачники расслабляются, полагая, что основные работы уже выполнены. Однако август — это время, когда закладываются основы для здоровья растений в будущем сезоне. Не упустите шанс правильно подготовить свой сад, чтобы в следующем году он радовал вас богатым урожаем и здоровыми растениями! В этой статье мы расскажем о 18 важных задачах, которые нужно выполнить в августе.

полив огорода
Фото: freepik.com is licensed under public domain
полив огорода

Собирайте и храните овощи вовремя

Если оставить огурцы, кабачки или фасоль на растении слишком долго, они могут стать жесткими или начать гнить. Август — лучшее время для сбора урожая и правильного хранения: можно заморозить, законсервировать или высушить овощи.

Подготовьте грядки для озимых овощей

Если хотите собирать весной свежие овощи, подготовьте грядки для озимого чеснока, лука или шпината. В этом месяце стоит перекопать почву и внести компост, а затем запланировать посев на конец сентября — начало октября.

Удаляйте увядшие цветы, чтобы стимулировать новые бутоны

Регулярно удаляя отцветшие соцветия, такие как у георгинов или петуний, вы не только улучшаете внешний вид сада, но и стимулируете появление новых цветков.

Собирайте семена для следующего сезона

Не упустите возможность собрать семена, особенно от тех растений, которые продемонстрировали лучшие результаты в этом году. Просто соберите семена в сухой день, поместите их в конверты и не забудьте подписать.

Начинайте компостирование

Август — отличное время для начала компостирования. Собирайте листья, скошенную траву и обрезки с клумб и создавайте компостную яму, которая будет радовать вас натуральным удобрением в следующем году.

Подкормите многолетние растения

Прежде чем прекратить использование азотных удобрений в сентябре, внесите последнюю дозу комплексного удобрения. Это поможет растениям, таким как розы и гортензии, пережить зиму.

Разделите многолетники для омоложения клумб

Если многолетние растения, например хосты или ирисы, стали разрастаться, разделите их в августе. Это поможет улучшить их цветение и обеспечить растениям более крепкие корни.

Нарежьте черенки полуодревесневших растений

Август — время нарезать черенки лаванды, гортензии и других полуодревесневших растений для размножения. Укорените их в легкой почве, и через несколько недель у вас появятся новые растения.

Защитите фрукты от птиц и вредителей

Если у вас растут фруктовые деревья или ягодные кустарники, натяните сетку, чтобы защитить урожай от птиц и насекомых. Это поможет сохранить плодовые ягоды в первозданном виде.

Посадите многолетники и луковичные цветы

Август — хорошее время для посадки многолетников и весенних луковичных. Раннее посадка увеличивает шансы на успешное укоренение и буйное цветение весной.

Подстригайте растения и кустарники

Щадящая обрезка многолетников, живых изгородей и декоративных кустарников поможет вам сохранить их форму и ускорит их восстановление до зимы.

Обновите слой мульчи и удалите сорняки

В августе сорняки активно растут, отнимая у растений воду и питательные вещества. Регулярная прополка и добавление мульчи помогут вашему саду выглядеть аккуратно.

Ухаживайте за газоном

Газон может выглядеть уставшим после жаркого лета. Удобрите его осенним удобрением и обильно поливайте. Это поможет ему восстановиться и встретить осень в хорошем состоянии.

Поливайте растения, но делайте это разумно

Во время сильной жары поливайте растения утром или вечером. Обильный, но не частый полив поможет предотвратить грибковые заболевания и сохранить почву влажной.

Остерегайтесь заболеваний и вредителей

Лето — период, когда многие растения подвергаются нападению вредителей и болезней. Регулярно осматривайте растения и принимайте меры сразу, чтобы предотвратить распространение проблемы.

Ухаживайте за растениями на балконе и террасе

Петунии и другие декоративные растения могут увядать в августе. Регулярно удаляйте увядшие цветы и поливайте растения умеренно, чтобы продлить их жизнь.

Проверьте садовый инвентарь

Прежде чем завершить сезон, проверьте садовые инструменты: очистите их, почините или замените. Так вы будете готовы к осенним работам.

Запишите успехи и неудачи сада

Зафиксируйте, что получилось, а что не совсем. Записи помогут вам в будущем избежать ошибок и сделать правильные шаги в следующем сезоне.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
