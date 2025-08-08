Сейчас кажется лишним, весной станет спасением: что нужно успеть в августе

Лето заканчивается, и многие дачники расслабляются, полагая, что основные работы уже выполнены. Однако август — это время, когда закладываются основы для здоровья растений в будущем сезоне. Не упустите шанс правильно подготовить свой сад, чтобы в следующем году он радовал вас богатым урожаем и здоровыми растениями! В этой статье мы расскажем о 18 важных задачах, которые нужно выполнить в августе.
Если оставить огурцы, кабачки или фасоль на растении слишком долго, они могут стать жесткими или начать гнить. Август — лучшее время для сбора урожая и правильного хранения: можно заморозить, законсервировать или высушить овощи.
Если хотите собирать весной свежие овощи, подготовьте грядки для озимого чеснока, лука или шпината. В этом месяце стоит перекопать почву и внести компост, а затем запланировать посев на конец сентября — начало октября.
Регулярно удаляя отцветшие соцветия, такие как у георгинов или петуний, вы не только улучшаете внешний вид сада, но и стимулируете появление новых цветков.
Не упустите возможность собрать семена, особенно от тех растений, которые продемонстрировали лучшие результаты в этом году. Просто соберите семена в сухой день, поместите их в конверты и не забудьте подписать.
Август — отличное время для начала компостирования. Собирайте листья, скошенную траву и обрезки с клумб и создавайте компостную яму, которая будет радовать вас натуральным удобрением в следующем году.
Прежде чем прекратить использование азотных удобрений в сентябре, внесите последнюю дозу комплексного удобрения. Это поможет растениям, таким как розы и гортензии, пережить зиму.
Если многолетние растения, например хосты или ирисы, стали разрастаться, разделите их в августе. Это поможет улучшить их цветение и обеспечить растениям более крепкие корни.
Август — время нарезать черенки лаванды, гортензии и других полуодревесневших растений для размножения. Укорените их в легкой почве, и через несколько недель у вас появятся новые растения.
Если у вас растут фруктовые деревья или ягодные кустарники, натяните сетку, чтобы защитить урожай от птиц и насекомых. Это поможет сохранить плодовые ягоды в первозданном виде.
Август — хорошее время для посадки многолетников и весенних луковичных. Раннее посадка увеличивает шансы на успешное укоренение и буйное цветение весной.
Щадящая обрезка многолетников, живых изгородей и декоративных кустарников поможет вам сохранить их форму и ускорит их восстановление до зимы.
В августе сорняки активно растут, отнимая у растений воду и питательные вещества. Регулярная прополка и добавление мульчи помогут вашему саду выглядеть аккуратно.
Газон может выглядеть уставшим после жаркого лета. Удобрите его осенним удобрением и обильно поливайте. Это поможет ему восстановиться и встретить осень в хорошем состоянии.
Во время сильной жары поливайте растения утром или вечером. Обильный, но не частый полив поможет предотвратить грибковые заболевания и сохранить почву влажной.
Лето — период, когда многие растения подвергаются нападению вредителей и болезней. Регулярно осматривайте растения и принимайте меры сразу, чтобы предотвратить распространение проблемы.
Петунии и другие декоративные растения могут увядать в августе. Регулярно удаляйте увядшие цветы и поливайте растения умеренно, чтобы продлить их жизнь.
Прежде чем завершить сезон, проверьте садовые инструменты: очистите их, почините или замените. Так вы будете готовы к осенним работам.
Зафиксируйте, что получилось, а что не совсем. Записи помогут вам в будущем избежать ошибок и сделать правильные шаги в следующем сезоне.
Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений.
Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?