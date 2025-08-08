Обрежьте по этой схеме — и получите вдвое больше ягод без химии и подкормок: спасение для малины

Когда обрезать ремонтантную малину осенью: сроки для разных регионов

5:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ремонтантная малина отличается тем, что плодоносит дважды за сезон: летом на прошлогодних побегах и осенью — на новых. Осенняя обрезка — важнейший этап ухода за кустом, который влияет на его здоровье, урожайность и зимовку. Сентябрь — идеальное время для стрижки: урожай уже собран, растение готовится к отдыху, а до первых заморозков еще 3-4 недели, что позволяет срезам зажить. Удаляя старые побеги, вы снижаете риск заболеваний и вредителей, обеспечивая кустам успешную зимовку и высокий урожай в следующем году.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Обрезка малины

Когда обрезать ремонтантную малину осенью

Сроки обрезки ремонтантной малины зависят от региона. Главное правило: обрезка должна быть проведена за 3-4 недели до наступления устойчивых морозов. Следите за прогнозом погоды:

Средняя полоса, Подмосковье, Северо-Запад — середина-конец сентября.

Южные регионы — обрезку можно отложить на октябрь-начало ноября.

Сибирь и Урал — обрезку нужно завершить в первой половине сентября, так как к концу месяца возможны заморозки.

Следите за признаками готовности растения к обрезке:

Малина завершила плодоношение.

Листья начали желтеть и частично опадать.

Побеги текущего года вызрели, кора у их основания потемнела и стала плотной.

Не торопитесь с обрезкой, если кусты еще усыпаны зелеными ягодами — дайте растению время дозреть. Поздняя обрезка опасна, так как куст не успеет восстановиться перед морозами, а ранние холода могут повредить незащищенные срезы.

Способы обрезки ремонтантной малины

Существует два основных способа обрезки ремонтантной малины, и каждый из них зависит от ваших целей и климатических условий.

Полная обрезка: Все побеги текущего года обрезаются на уровне земли, не оставляя пеньков.

Плюсы:

Обильный, растянутый и чистый урожай осенью.

Удаляются все источники болезней и вредителей, что снижает необходимость химической обработки.

Корневая система получает больше ресурсов для формирования новых побегов.

Частичная обрезка: Обрезаются только верхушки отплодоносивших побегов (примерно 1/3 длины) и слабые побеги. Здоровые побеги укорачиваются до 30-40 см.

Минусы:

Летний урожай может быть скромнее, чем у специальных летних сортов.

Повышенный риск заболеваний, так как на побегах могут зимовать патогены.

Метод полной обрезки подходит для большинства регионов России, особенно в зоне рискованного земледелия. Частичная обрезка подходит для южных регионов с длинным теплым сезоном.

Техника обрезки

Перед обрезкой убедитесь, что инструменты острые и чистые. Это поможет избежать травм и инфекций на растении. Секатор должен быть хорошо дезинфицирован — используйте спирт, раствор марганцовки или медный купорос. Для старых побегов подойдет садовая ножовка с мелкими зубьями.

Правила обрезки:

Полная обрезка: срезайте побеги максимально близко к земле. Не оставляйте пеньков, так как это может стать источником вредителей и болезней.

Частичная обрезка: отбирайте самые сильные побеги и срезайте их до первой здоровой почки на высоте 30-40 см.

Обработка срезов: Чтобы предотвратить инфекции, используйте садовый вар для крупных срезов или присыпьте их углем.

Уход за малиной после обрезки

После обрезки важны следующие этапы ухода:

Уборка растительных остатков: Соберите все срезанные побеги и листья, чтобы избежать распространения болезней и вредителей. Лучше сжигать их. Подкормка: Осенью малина не нуждается в азоте, но важно укрепить корневую систему с помощью фосфорно-калийных удобрений. Например, суперфосфат или древесная зола. Полив: В сухую осень полезен влагозарядковый полив, который обеспечит растения влагой перед холодами.

Ошибки при обрезке

Вот несколько распространенных ошибок садоводов:

Ранняя обрезка: Если провести обрезку сразу после первого урожая, велика вероятность того, что малина пустит новую поросль, которая не успеет вызреть до зимы.

Оставление пеньков: Даже небольшие остатки побегов могут стать убежищем для вредителей и источником заболеваний.

Игнорирование обработки срезов: Обработка ран поможет избежать инфекций.

Оставление растительных остатков на грядке: Это источник болезней для будущих растений.

Внесение азотных удобрений осенью: Азот стимулирует рост, что неприемлемо перед зимовкой.

Обрезка ремонтантной малины — это не просто сезонная работа, а важная агрозащита. Выбор метода зависит от ваших целей и климатических условий. В большинстве регионов России оптимален метод полной обрезки, который проще и надежнее. Важно соблюдать сроки и правила, чтобы малина успешно перезимовала и дала богатый урожай в следующем сезоне.

Уточнения

Малина — крупный род растений семейства Розовые.

