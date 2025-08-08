Обрежьте по этой схеме — и получите вдвое больше ягод без химии и подкормок: спасение для малины

Ремонтантная малина отличается тем, что плодоносит дважды за сезон: летом на прошлогодних побегах и осенью — на новых. Осенняя обрезка — важнейший этап ухода за кустом, который влияет на его здоровье, урожайность и зимовку. Сентябрь — идеальное время для стрижки: урожай уже собран, растение готовится к отдыху, а до первых заморозков еще 3-4 недели, что позволяет срезам зажить. Удаляя старые побеги, вы снижаете риск заболеваний и вредителей, обеспечивая кустам успешную зимовку и высокий урожай в следующем году.
Сроки обрезки ремонтантной малины зависят от региона. Главное правило: обрезка должна быть проведена за 3-4 недели до наступления устойчивых морозов. Следите за прогнозом погоды:
Следите за признаками готовности растения к обрезке:
Не торопитесь с обрезкой, если кусты еще усыпаны зелеными ягодами — дайте растению время дозреть. Поздняя обрезка опасна, так как куст не успеет восстановиться перед морозами, а ранние холода могут повредить незащищенные срезы.
Существует два основных способа обрезки ремонтантной малины, и каждый из них зависит от ваших целей и климатических условий.
Полная обрезка: Все побеги текущего года обрезаются на уровне земли, не оставляя пеньков.
Плюсы:
Частичная обрезка: Обрезаются только верхушки отплодоносивших побегов (примерно 1/3 длины) и слабые побеги. Здоровые побеги укорачиваются до 30-40 см.
Минусы:
Метод полной обрезки подходит для большинства регионов России, особенно в зоне рискованного земледелия. Частичная обрезка подходит для южных регионов с длинным теплым сезоном.
Перед обрезкой убедитесь, что инструменты острые и чистые. Это поможет избежать травм и инфекций на растении. Секатор должен быть хорошо дезинфицирован — используйте спирт, раствор марганцовки или медный купорос. Для старых побегов подойдет садовая ножовка с мелкими зубьями.
Правила обрезки:
Обработка срезов: Чтобы предотвратить инфекции, используйте садовый вар для крупных срезов или присыпьте их углем.
После обрезки важны следующие этапы ухода:
Вот несколько распространенных ошибок садоводов:
Обрезка ремонтантной малины — это не просто сезонная работа, а важная агрозащита. Выбор метода зависит от ваших целей и климатических условий. В большинстве регионов России оптимален метод полной обрезки, который проще и надежнее. Важно соблюдать сроки и правила, чтобы малина успешно перезимовала и дала богатый урожай в следующем сезоне.
