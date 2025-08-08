Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Работы, которые нужно выполнить в августе для урожая в следующем год
Туристы могут увидеть замки Греции в Монемвасии, Нафплионе, Янине, Нафпактосе и Родосе
Свадебные костюмы для невест стали главным трендом этого лета, говорят стилисты
В Москве начал работу первый Select Перекрёсток с цифровыми сервисами и кафе — X5 Group
Фитнес-тренировки Jukari Fit to Fly снижают уровень стресса и гиподинамии
Жесткая вода и листья дуба помогают сохранить хруст огурцов
Герметизация шва между рамой и подоконником предотвращает сквозняки и плесень
Даже спущенные шины и царапины на кузове могут стать причиной остановки ГАИ
Проктолог Гусейнов: неправильный выбор велосипедного седла влияет на мужскую потенцию

Обрежьте по этой схеме — и получите вдвое больше ягод без химии и подкормок: спасение для малины

Когда обрезать ремонтантную малину осенью: сроки для разных регионов
5:31
Садоводство

Ремонтантная малина отличается тем, что плодоносит дважды за сезон: летом на прошлогодних побегах и осенью — на новых. Осенняя обрезка — важнейший этап ухода за кустом, который влияет на его здоровье, урожайность и зимовку. Сентябрь — идеальное время для стрижки: урожай уже собран, растение готовится к отдыху, а до первых заморозков еще 3-4 недели, что позволяет срезам зажить. Удаляя старые побеги, вы снижаете риск заболеваний и вредителей, обеспечивая кустам успешную зимовку и высокий урожай в следующем году.

Обрезка малины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обрезка малины

Когда обрезать ремонтантную малину осенью

Сроки обрезки ремонтантной малины зависят от региона. Главное правило: обрезка должна быть проведена за 3-4 недели до наступления устойчивых морозов. Следите за прогнозом погоды:

  • Средняя полоса, Подмосковье, Северо-Запад — середина-конец сентября.
  • Южные регионы — обрезку можно отложить на октябрь-начало ноября.
  • Сибирь и Урал — обрезку нужно завершить в первой половине сентября, так как к концу месяца возможны заморозки.

Следите за признаками готовности растения к обрезке:

  • Малина завершила плодоношение.
  • Листья начали желтеть и частично опадать.
  • Побеги текущего года вызрели, кора у их основания потемнела и стала плотной.

Не торопитесь с обрезкой, если кусты еще усыпаны зелеными ягодами — дайте растению время дозреть. Поздняя обрезка опасна, так как куст не успеет восстановиться перед морозами, а ранние холода могут повредить незащищенные срезы.

Способы обрезки ремонтантной малины

Существует два основных способа обрезки ремонтантной малины, и каждый из них зависит от ваших целей и климатических условий.

Полная обрезка: Все побеги текущего года обрезаются на уровне земли, не оставляя пеньков.

Плюсы:

  • Обильный, растянутый и чистый урожай осенью.
  • Удаляются все источники болезней и вредителей, что снижает необходимость химической обработки.
  • Корневая система получает больше ресурсов для формирования новых побегов.

Частичная обрезка: Обрезаются только верхушки отплодоносивших побегов (примерно 1/3 длины) и слабые побеги. Здоровые побеги укорачиваются до 30-40 см.

Минусы:

  • Летний урожай может быть скромнее, чем у специальных летних сортов.
  • Повышенный риск заболеваний, так как на побегах могут зимовать патогены.

Метод полной обрезки подходит для большинства регионов России, особенно в зоне рискованного земледелия. Частичная обрезка подходит для южных регионов с длинным теплым сезоном.

Техника обрезки

Перед обрезкой убедитесь, что инструменты острые и чистые. Это поможет избежать травм и инфекций на растении. Секатор должен быть хорошо дезинфицирован — используйте спирт, раствор марганцовки или медный купорос. Для старых побегов подойдет садовая ножовка с мелкими зубьями.

Правила обрезки:

  • Полная обрезка: срезайте побеги максимально близко к земле. Не оставляйте пеньков, так как это может стать источником вредителей и болезней.
  • Частичная обрезка: отбирайте самые сильные побеги и срезайте их до первой здоровой почки на высоте 30-40 см.

Обработка срезов: Чтобы предотвратить инфекции, используйте садовый вар для крупных срезов или присыпьте их углем.

Уход за малиной после обрезки

После обрезки важны следующие этапы ухода:

  1. Уборка растительных остатков: Соберите все срезанные побеги и листья, чтобы избежать распространения болезней и вредителей. Лучше сжигать их.
  2. Подкормка: Осенью малина не нуждается в азоте, но важно укрепить корневую систему с помощью фосфорно-калийных удобрений. Например, суперфосфат или древесная зола.
  3. Полив: В сухую осень полезен влагозарядковый полив, который обеспечит растения влагой перед холодами.

Ошибки при обрезке

Вот несколько распространенных ошибок садоводов:

  • Ранняя обрезка: Если провести обрезку сразу после первого урожая, велика вероятность того, что малина пустит новую поросль, которая не успеет вызреть до зимы.
  • Оставление пеньков: Даже небольшие остатки побегов могут стать убежищем для вредителей и источником заболеваний.
  • Игнорирование обработки срезов: Обработка ран поможет избежать инфекций.
  • Оставление растительных остатков на грядке: Это источник болезней для будущих растений.
  • Внесение азотных удобрений осенью: Азот стимулирует рост, что неприемлемо перед зимовкой.

Обрезка ремонтантной малины — это не просто сезонная работа, а важная агрозащита. Выбор метода зависит от ваших целей и климатических условий. В большинстве регионов России оптимален метод полной обрезки, который проще и надежнее. Важно соблюдать сроки и правила, чтобы малина успешно перезимовала и дала богатый урожай в следующем сезоне.

Уточнения

Малина — крупный род растений семейства Розовые.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека
Домашние животные
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека Аудио 
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана
Мировая кооперация
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
Последние материалы
Проктолог Гусейнов: неправильный выбор велосипедного седла влияет на мужскую потенцию
Иосиф Пригожин защищает Арсения Шульгина от обвинений в насилии
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Садовод рассказала, как использовать пиво и соль против слизней на участке
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Эволюция пауков могла начаться в океане — выводы нейробиологов из США и Великобритании
Ксения Собчак зажигательно станцевала под Пугачёву и покорила Сеть
Тихая гавань венецианских чудес: кто не знает о Сант-Эразмо и его приключениях
Когда обрезать ремонтантную малину осенью: сроки для разных регионов
Axios: Трамп требует отставки нового гендиректора Intel из-за связей с Китаем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.