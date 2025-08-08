Устали от кротов? Эти простые методы навсегда избавят ваш участок от вредителей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство » Вредители и болезни

Кроты — эти маленькие пушистые зверьки могут стать настоящей проблемой для садоводов и огородников. Несмотря на то, что они приносят пользу, поедая вредителей в почве, их подземные ходы нередко наносят значительный ущерб корневым системам растений и структуре почвы. Если вы столкнулись с проблемой присутствия кротов на своем огороде, не отчаивайтесь: существует множество методов, которые помогут избавиться от них.

Кроты
Фото: nsf.gov
Кроты

Установите ловушки

Наиболее надежный способ избавиться от кротов — это установка специальных ловушек. Существует несколько типов ловушек, но наиболее эффективные — механические, которые убивают животных, не причиняя вреда окружающей среде. Установив ловушку в месте, где наблюдаются свежие кротовые норы, дождитесь, пока крот попадется. Важно помнить, что ловушки следует проверять регулярно, чтобы предотвратить нежелательные последствия.

Используйте репелленты

Существуют натуральные репелленты, которые могут помочь отвадить кротов. Хорошими примерами являются толстые духи и уксус. Посыпьте участки с норами либо распространите уксусной жидкости в местах, где часто появляются кроты. Некоторые садоводы также используют эфирные масла, такие как масло перечной мяты или лаванды, которые могут отпугнуть этих животных.

Создайте барьер

При создании кротового барьера можно использовать металлическую сетку или сетку с мелкими ячейками. Установите сетку на глубину около 30 см вдоль периметра огорода. Это поможет предотвратить проникновение кротов на ваш участок. Обязательно насыпьте землю на сетку, чтобы скрыть ее от глаз животных.

Привлекайте хищников

Кроты часто становятся жертвами хищников, таких как совы и лисы. Повышение численности хищников в вашем районе может уменьшить популяцию кротов. Установка скворечников и еловых деревьев на вашем участке привлечет птиц, которые помогут контролировать количество кротов и других мелких грызунов.

Снижение привлекательности участка

Кроты, как правило, привлекаются местами с богатой почвой, полной червей и насекомых. Снижение численности насекомых и червей может сделать ваш огород менее привлекательным для кротов. Избегайте перегревать почву с помощью перегноя и удобрений, чтобы не создавать идеальных условий для кротов.

Регулярный уход за растениями

Поддерживайте свои растения в здоровом состоянии, чтобы избежать повреждений со стороны кротов. Здоровые растения будут более устойчивы к вредителям и менее уязвимы перед кротами. Регулярно обследуйте огород на наличие признаков активности, чтобы вовремя реагировать на ситуацию.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
