Обрезал слишком рано — остался без цветов: лилии не прощают этой ошибки

Вы обожаете свои лилии и ждёте их цветения с нетерпением? Тогда будьте осторожны: одна ошибка в августе может обойтись целым сезоном без бутонов.
Многие уверены, что как только цветок увял, можно смело обрезать всё подряд. Но с лилиями такой подход может привести к потере следующего цветения. Обрезка требует внимания и знания нюансов — здесь важна каждая деталь.
После того как цветки увядают, растение начинает направлять силы не на подготовку к следующему сезону, а на создание семян. Это сильно истощает луковицу. Чтобы предотвратить это, отцветшие бутоны нужно удалять. Но и здесь важно не переусердствовать.
Основное правило — не трогать зелёные листья. Даже если они уже потеряли декоративность, именно они кормят луковицу и накапливают энергию для будущего цветения. Обрезать листву можно только тогда, когда она полностью пожелтела или побурела.
Обрезку стоит начинать в августе или сентябре — когда лепестки стали коричневыми и начали опадать. В этот момент растение само сигнализирует, что пришло время вмешаться.
Цветы лучше всего срезать острым секатором чуть выше пары листьев. А если бутон не раскрылся — его можно просто аккуратно удалить руками. Но до листвы добирайтесь только после окончания её жизненного цикла.
Когда листья и стебли окончательно засохнут, их можно смело срезать почти под корень — оставляя всего пару сантиметров. Это финальный этап ухода, который поможет луковице спокойно перезимовать и дать пышное цветение в следующем году.
Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae). Многолетние травы, снабжённые луковицами, состоящими из мясистых низовых листьев, расположенных черепитчато, белого, розоватого или желтоватого цвета.
