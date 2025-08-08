Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Капча спасёт от блокировки: Минцифры готовит доступ к интернету через капчу
Автомеханики предупреждают: проезд по лужам может повредить двигатель
Рецепт шоколадных оладий: готовим пышный и вкусный десерт дома
Винтаж получит 6,8 млн рублей за премьерный концерт в Дубае
Фитнес-эксперт Ирина Ротач: рельефное тело требует дефицита калорий, а не жиросжигающих упражнений
Мебель у окна нарушает освещение и зонирование в малогабаритных квартирах — мнение дизайнеров
Исследование показало: ледник Перито-Морено тает быстрее, чем ожидалось
Этот португальский город идеальное место для старта новой жизни
Обезьяний слизень имеет густую шерсть на щупальцах, покрытых чёрными шипами

Пчёл не трогает, а ос валит десятками: ловушка, которая собирается за 5 минут

Как избавиться от ос на участке — рекомендации садоводов
3:19
Садоводство » Вредители и болезни

Лето в нашем саду — это время радости, свежих овощей и фруктов, но, к сожалению, и время, когда этим местом могут заинтересоваться оси. Эти насекомые не только могут укусить, но и причинить немало других неудобств. Но не стоит паниковать — есть способы легко и эффективно избавиться от ос, чтобы они больше не тревожили ваше спокойствие!

Гнездо ос
Фото: commons.wikimedia.org by Soebe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гнездо ос

Ловушка для ос: создаем простой механизм

Осы просто обожают лакомиться нашими продуктами! Ваша уютная терраса или сад могут стать настоящим раем для ос, особенно если поблизости есть спелые фрукты и вкусные закуски. Но не спешите расстраиваться! Мы расскажем, как вы можете поймать их в ловушку.

Для этого вам понадобится пластиковая бутылка. Отрежьте верхнюю часть, где она начинает расширяться, и переверните её в нижнюю часть бутылки. Налейте внутрь немного сладкого уксусного раствора или, если не жалко, разведенного пива — осы просто обожают этот напиток! Назовем это "пивной флажок" для ос. Поставив такую ловушку, вы заметите, что осы не смогут устоять перед сладким ароматом и попадут внутрь, а вот выбраться уже не смогут.

Чтобы не привлечь пчел, добавьте чайную ложку уксуса в раствор. Пара капель средства для мытья посуды также сделает ваше средство более эффективным, сократив страдания насекомых и ускорив процесс. 

Не забываем про плодовых ос

Плодовые осы могут быть очень коварны: хоть они и маленькие, но наносят серьезный ущерб. Их личинки прогрызают ходы в фруктах, уничтожая их изнутри. Чтобы справиться с этими мелкими вредителями, воспользуйтесь специальной цветной ловушкой. Это особенно актуально для тех, кто занимается крупным фруктовым хозяйством. Обработайте свои растения сразу после опадания лепестков — это самый эффективный способ сохранить урожай.

Натуральные репелленты: масла против ос

Есть несколько эфирных масел, которые осы просто ненавидят. Попробуйте смешать гвоздику, мускатный орех и лимонник с водой и мылом. Распылите эту смесь в местах, где осы могут построить своё гнездо. Обрабатывайте трещины в стенах, карнизы и места под крышей, чтобы создать защитный барьер!

Простые превентивные меры

Ещё одной рекомендацией является установка мелкой поилки в местах, где часто появляются осы. Так вы сможете уменьшить количество их атак на ваши фрукты и защитить урожай.

Не забывайте убирать упавшие плоды с земли, чтобы не привлекать внимание ос. А поврежденные фрукты лучше всего сразу убирать с деревьев.

Если уж ничто не помогает, можно воспользоваться инсектицидами на основе органических фосфатов, но будьте аккуратны — они могут также уничтожить полезных насекомых. Лучше всего обрабатывать гнезда в вечернее время, когда осы менее активны. 

Помните, что самый безопасный способ избавиться от ос — это обратиться к специалисту, который воспользуется проверенными методами для удаления гнезда.

Уточнения

О́сы (лат. vespae) — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих (Aculeata) отряда перепончатокрылых.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече
Мир. Новости мира
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Что полагается Полине Дибровой после разрыва с Дмитрием — сокровенные подробности
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Последние материалы
На АЗС в России внедряют постоплату за топливо для ускорения обслуживания
Китовые акулы могут жить до 100 лет, являясь самой долгоживущей акулой
Землетрясение вызвало цепную реакцию извержений вулканов на Камчатке
Юрий Антонов тратит миллион рублей ежемесячно на содержание домашнего зверинца
Алкогольный рынок: лицензии для каждого магазина — что ждёт продавцов
Обнародовано расписание домашних матчей "Авангарда" — старт 8 сентября
Борьба с тлёй на смородине: безопасные способы обработки в августе
Гренада, республика подводных чудес: остров специй скрывает пляж, который вас поразит
Удачный выбор мест хранения и высоты шкафов сделают кухню удобной
Цукаты из арбузных корок: простой рецепт с сахаром превратит отходы в деликатес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.