Гнилая куча превратилась в чёрное золото: простая пищевая добавка балансирует компост сама

Добавление дрожжей ускоряет созревание компоста — советы садоводов

Компостирование — это эффективный и экологически чистый метод переработки органических отходов, который помогает получить натуральное удобрение для сада. Однако, чтобы процесс компостирования проходил быстрее и эффективнее, некоторые садоводы добавляют в компостные ямы дрожжи.

Ускорение процесса разложения

Одной из главных причин добавления дрожжей в компостную яму является ускорение процесса разложения органических материалов. Дрожжи — это микроорганизмы, которые играют важную роль в ферментации. Они помогают разбивать сложные органические вещества, ускоряя разложение, что в свою очередь приводит к более быстрому образованию зрелого компоста. Это может быть особенно полезно в холодные месяцы, когда активность разложения замедляется.

Обогащение компоста полезными микроорганизмами

Дрожжи содержат не только живые клетки, но и метаболиты, которые могут способствовать росту других полезных микроорганизмов в компосте. Это разнообразие биоты в компостной яме помогает создать более здоровую и сбалансированную экосистему, которая в свою очередь способствует улучшению качества получаемого компоста. Такой компост будет более питательным для растений и лучше усваивается ими.

Поддержание азотного баланса

Добавление дрожжей в компост может также помочь поддерживать правильный азотный баланс в компостной массе. Дрожжи содержат белок и другие соединения, богатые азотом. Это может быть полезно, когда в компост вносятся слишком большое количество углеродных материалов, таких как сухие листья или солома. В таких случаях дрожжи помогают сбалансировать соотношение углерода и азота, что в конечном итоге положительно сказывается на качестве компоста.

Профилактика неприятных запахов

При компостировании иногда возникают неприятные запахи, вызванные анаэробными процессами и разложением органических веществ без достаточного доступа кислорода. Дрожжи, активно используемые в аэробных условиях, могут помочь предотвратить эти проблемы. Их способность ферментировать органику в присутствии кислорода способствует более чистому и без запаха процессу компостирования.

Увеличение содержания жизненно важных веществ

Компост, обогащенный дрожжами, может содержать больше витаминов и минералов. Например, дрожжи являются источником витаминов группы B, которые не только полезны для почвы, но и могут быть полезны для здоровья растений. Компост с достаточным количеством витаминов и питательных веществ обеспечивает растения всем необходимым для их роста и развития.

Упрощение процесса компостирования

Добавление дрожжей в компостную яму может сделать процесс компостирования проще и менее трудоемким. Вместо необходимости беспокойства о постоянном правильном соотношении углерода и азота, садоводы могут просто добавить дрожжи, чтобы сбалансировать смесь и ускорить разложение материалов.

Добавление дрожжей в компостную яму — это простое, но эффективное решение для улучшения процесса компостирования. Они способствуют ускорению разложения органических материалов, обогащают компост полезными микроорганизмами, поддерживают азотный баланс, предотвращают неприятные запахи и увеличивают содержание жизненно важных веществ. Если вы хотите получить качественный компост быстрее, не забудьте рассмотреть возможность использования дрожжей в вашем компостном ведре. Это небольшой шаг, который может привести к значительным улучшениям в вашем саду.

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

