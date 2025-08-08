Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психолог Мещерина: после отпуска устают из-за сбитого режима и переизбытка общения
Минтруд: Россия столкнётся с сокращением трудоспособного населения
Растительное масло заменило сливочное в новом рецепте круассанов от опытных кондитеров
Исчезновение капотных фигур связано с эволюцией автомобильного дизайна
Лебедев обратился к Богу за помощью в отказе от курения
Ветеринары назвали 7 правил, продлевающих жизнь домашним животным
Марсоход заснял нечто странное: обнаружили загадочный объект с Земной формой
Альпийское место в Италии: 7 уникальных причин влюбиться в снежную Саппаду
Врач из Гарварда раскрыл секрет японской ходьбы: 4 тренировки в неделю для видимых результатов

Август на огороде: секреты быстрого урожая редиса, укропа и салата

Быстрые и вкусные культуры для пустой грядки в августе
3:17
Садоводство » Советы

Август — это время, когда многие огородники уже собрали основные урожаи и могут столкнуться с вопросом: что делать с оставшимися пустыми грядками? Не стоит упускать возможность создать дополнительный урожай. Есть несколько культур, которые можно высаживать в конце лета для получения быстрого результата.

Дача в августе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дача в августе

Редис

Редис — одна из самых быстрых и неприхотливых культур, которые можно высаживать в августе. При правильно выбранном сорте, редис может быть готов к сбору через 20-30 дней после посева. Вот несколько советов для успешного выращивания:

  • Выбор сортов: выбирайте ранние сорта редиса, такие как 'Сакса', 'Розовый гигант' или 'Дион'. Они быстро прорастают и созревают.
  • Условия посадки: высаживайте семена редиса на солнечном месте в рыхлую, плодородную почву. Убедитесь, что расстояние между семенами составляет 2-3 см, а междурядья — 10-15 см.
  • Полив: редис нуждается в достаточном количестве влаги, особенно в жаркие дни. Регулярный полив поможет избежать горечи и трещин.

Укроп

Укроп — это еще одна культура, которая не требует много времени для роста и отлично подходит для посадки в августе. При посадке укропа в конце лета вы можете получить свежую зелень уже через 3-4 недели. Вот что нужно учесть:

  • Сорта: выбирайте быстрые сорта, такие как 'Грибовский' или 'Ароматный'. Они быстро прорастают и дают обильный урожай.
  • Состав почвы: для укропа лучше всего подходят легкие, хорошо дренированные почвы с высоким содержанием органических веществ.
  • Условия роста: укроп требует солнечного света, поэтому выбирайте место, где он будет получать достаточное количество солнечной энергии. Уход за растением включает регулярный полив и рыхление почвы.

Салат

Салат — это еще одна культура, которая быстро растет и заставит вашу грядку снова заработать. Можно высаживать как листья салата, так и салатные сорта, и вы сможете собрать урожай всего через 30-40 дней. Для успешного выращивания следуйте этим рекомендациям:

  • Выбор сортов: выбирайте скороспелые сорта салата, такие как 'Листовой', 'Романо' или 'Айсберг'. Эти сорта быстро формируют зелень.
  • Полив и удобрение: салат нуждается в регулярном поливе и подкормке. Обеспечьте слоем органического удобрения перед посадкой, чтобы усилить рост.
  • Место для посадки: выбирайте солнечные или полузатемнённые участки в вашем саду. Салат может переносить небольшую тень, особенно в жаркие дни.

С пустыми грядками в августе не стоит расстраиваться — это отличная возможность вырастить дополнительные культуры. Редис, укроп и салат — три быстрые и питательные культуры, которые помогут вам получить свежие продукты в конце лета. Посадка этих культур не только разнообразит ваш рацион, но и поможет максимально использовать имеющиеся ресурсы.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана
Мировая кооперация
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Аудио 
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Домашние животные
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями Аудио 
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Что полагается Полине Дибровой после разрыва с Дмитрием — сокровенные подробности
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Последние материалы
Ольга Бузова заполучила букет невесты в надежде выйти замуж
Косметолог Егорова назвала три эффективные процедуры против второго подбородка
Капча спасёт от блокировки: Минцифры готовит доступ к интернету через капчу
Автомеханики предупреждают: проезд по лужам может повредить двигатель
Рецепт шоколадных оладий: готовим пышный и вкусный десерт дома
Винтаж получит 6,8 млн рублей за премьерный концерт в Дубае
Фитнес-эксперт Ирина Ротач: рельефное тело требует дефицита калорий, а не жиросжигающих упражнений
Мебель у окна нарушает освещение и зонирование в малогабаритных квартирах — мнение дизайнеров
Исследование показало: ледник Перито-Морено тает быстрее, чем ожидалось
Этот португальский город идеальное место для старта новой жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.