Безопасная защита смородины от тли: узнайте, какие методы действительно работают

Борьба с тлёй на смородине: безопасные способы обработки в августе

3:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Вредители смородины, такие как тля, могут существенно повредить растения и снизить их продуктивность. В частности, в августе, когда ягоды созревают, необходимо обратить особое внимание на защиту растений. Как безопасно опрыскать смородину от тли, не навредив ягодам?

Фото: Own work by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чёрная смородина

Почему нужно бороться с тлёй?

Тля — это мелкий вредитель, который высасывает сок из молодых побегов, листьев и цветков смородины. В результате этого растения ослабевают, теряют урожайность, а спотыкаясь о сахаристые выделения тли, могут привлекать черные грибковые заболевания (сажевая зольность). Опасность тли возрастает в августе, когда листья и бутоны уже сформированы, а ягоды начинают созревать.

Безопасные народные средства для борьбы с тлёй

Лучше всего использовать натуральные средства, которые эффективны против тли и безопасны для растений и всех окружающих, включая насекомых-опылителей и будущий урожай. Вот несколько простых и доступных вариантов:

Мыльный раствор

Смешайте 40-50 грамм жидкого мыла (или мыла хозяйственного, натертого на терке) с 1 литром воды. Мыльный раствор эффективно разрушает защитную оболочку тли, что приводит к её уничтожению. Опрыскивайте растения раз в неделю до полного уничтожения вредителей.

Чесночный настой

Измельчите 4-5 зубчиков чеснока и залейте их 1 литром воды. Настаивайте в течение суток и процедите. Опрыскивайте растения этим настоем минимум дважды с интервалом в 5-7 дней. Чеснок обладает репеллентными свойствами и отпугивает тлю.

Настой крапивы

Соберите свежую крапиву (лучше всего использовать молодые листья) и накрошите её, заполнив емкость на 1/3. Залейте водой и настаивайте 3-5 дней. После этого разбавьте полученный экстракт водой в соотношении 1:1 и обрызгивайте листья смородины. Настой крапивы не только борется с тлёй, но и обогащает растения питательными веществами.

Смесь из перца

На 1 литр воды нужно взять 1-2 столовые ложки молотого чёрного перца или 1-2 перца чили. Настаивайте в течение суток, затем процедите и опрыскивайте смородину.

Профилактические меры

Чтобы снизить вероятность появления тли в будущем, стоит принять профилактические меры:

Регулярный осмотр растений: внимательно проверяйте смородину на наличие вредителей. Чем раньше вы заметите тлю, тем легче будет с ней справиться.

Севооборот: сажайте смородину на новом месте каждый год. Это поможет избежать скопления вредителей в вашем саду.

Устранение сорняков: многие вредители любят укрыться в сорной траве, поэтому поддерживайте ваш сад в чистоте.

Привлечение полезных насекомых: насекомые, такие как божьи коровки, питаются тлёй. Для привлечения полезных насекомых высаживайте цветущие растения рядом со смородиной.

Борьба с тлёй на смородине — это важный этап в уходе за растениями, особенно в период созревания ягод. Используя безопасные и натуральные средства, такие как мыльные растворы, чесночные и крапивные настои, вы можете защитить свои растения и сохранить будущий урожай. Заботьтесь о своих смородиновых кустах, и они отблагодарят вас вкусными и полезными ягодами!

Уточнения

Сморо́дина — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

