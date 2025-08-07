Выбросите сорняки — потеряете урожай: фатальная ошибка августа

Астрономы: настой из крапивы и мокрицы ускоряет рост растений

2:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Август — время, когда огород заполняют охапки вырванных сорняков. Но не спешите нести их на свалку или в костёр. Из них можно сделать мощнейшее удобрение, которое насытит почву и придаст растениям сил на финишной прямой сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сорняк

Что такое "травяной чай" и зачем он нужен

Это натуральный настой из сорной травы, богатый азотом, калием, фосфором и другими микроэлементами. Он быстро впитывается корнями и почти моментально запускает рост растений. Уже через несколько дней после полива вы заметите, как культура набирает силу, становится сочнее и крепче.

Какую ёмкость использовать

Подойдёт любое вместительное пластиковое ведро, бочка или даже крепкий мусорный бак. Важно: металлические ёмкости без защитного слоя использовать нельзя — настой вызовет коррозию.

Какие сорняки подходят

Идеальны сочные растения без семян, например:

крапива,

мокрица,

одуванчик,

сныть,

пырей — только без корней.

Именно они содержат максимум питательных веществ. Заполните ими ёмкость на ⅔, заливая водой почти до верха. Немного места оставьте — в процессе будет пена.

Как ускорить процесс и усилить эффект

Добавьте одну из этих "секретных добавок":

горсть древесной золы,

немного компоста,

ложку старого варенья.

Это не просто ускорители — они улучшают состав настоя.

Содержимое хорошо перемешайте палкой или лопатой. Затем плотно закройте ёмкость крышкой или обмотайте плёнкой с отверстиями — для выхода газа. Без доступа воздуха начнётся анаэробное брожение: пахнет хуже, но работает не менее эффективно.

Поставьте бочку в солнечное место — тепло ускоряет процесс. Через 2-3 дня появится пена и характерный запах. Это значит — "чай" начинает работать.

Когда настой готов

Через 7-14 дней:

брожение замедлится,

пена осядет,

жидкость потемнеет.

Это сигнал, что настой достиг нужной зрелости.

Как применять "травяной чай"

Процедите настой через сито или марлю, чтобы удалить остатки травы. Остатки не выбрасывайте — отправьте в компост.

Разведение:

Для полива под корень — 1:10 (1 литр настоя на 10 л воды);

Для опрыскивания — 1:15 или 1:20.

Поливайте только по влажной почве и избегайте попадания на листья в солнечную погоду, чтобы не вызвать ожоги.

Такое удобрение особенно ценят:

томаты,

огурцы,

капуста,

тыквы и кабачки.

Подкармливайте раз в 10-14 дней до конца сезона — и получите мощный, сочный урожай, готовый к осени.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от "сор"), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

