Зимой — как с дерева: простой способ сохранить яблоки сочными до весны

Хрустящие, ароматные, сочные — именно такими хочется видеть яблоки не только в сезон, но и в разгар зимы. И да, это реально, даже если у вас нет погреба или подвала. Всё, что нужно — правильный сорт, аккуратность и немного хитростей при хранении. Рассказываем пошагово, как сохранить урожай яблок до морозов и дольше.
Не каждое яблоко переживёт зиму. Подходят только позднеспелые сорта, специально выведенные для хранения. Вот лучшие из них:
Антоновка
Богатырь
Северный синап
Пепин шафранный
Уэлси
Зимний полосатый
Избегайте ранних и летних сортов — они быстро теряют вкус и начинают портиться.
Срывайте яблоки в сухую погоду, обязательно с плодоножкой. Малейшее повреждение кожицы — и плод загниёт, испортив всё рядом. Не мойте и не протирайте яблоки — их естественный восковой налёт защищает от испарения влаги и бактерий.
Каждое яблоко заверните в мягкую белую бумагу - подойдут бумажные полотенца или салфетки. Газеты нельзя: типографская краска токсична.
Выложите яблоки в картонные или деревянные ящики в один слой. Если два — прокладывайте картоном или бумагой. Плоды не должны соприкасаться!
Идеальное место: утеплённый, но неотапливаемый балкон, тёмная кладовая или прохладный тамбур. Температура — от 0 до +5°C, влажность — 85-90%.
Если воздух слишком сухой — поставьте в ящик открытую банку с водой или увлажнённый мох сфагнум.
При морозах накрывайте ящики одеялами или пенопластом.
Каждые 2-3 недели проверяйте плоды и удаляйте любые с признаками порчи.
Не кладите рядом дозревающие и спелые яблоки — они выделяют этилен и ускоряют порчу.
Избегайте соседства с грушами и бананами - они тоже выделяют этилен.
Да, яблоки можно хранить и в трёхлитровых банках. Главное — простерилизовать стекло, не мыть яблоки, посыпать их горчичным порошком и перекладывать бумагой. Потом — закрыть крышками и держать в темноте.
Правильно отобранные и аккуратно упакованные яблоки спокойно сохраняются до января-февраля, даже на обычном балконе. Их вкус и аромат вас приятно удивят — будто только что с дерева.
