Зимой — как с дерева: простой способ сохранить яблоки сочными до весны

2:45
Садоводство

Хрустящие, ароматные, сочные — именно такими хочется видеть яблоки не только в сезон, но и в разгар зимы. И да, это реально, даже если у вас нет погреба или подвала. Всё, что нужно — правильный сорт, аккуратность и немного хитростей при хранении. Рассказываем пошагово, как сохранить урожай яблок до морозов и дольше.

Яблоки
Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблоки

Выбираем правильные сорта

Не каждое яблоко переживёт зиму. Подходят только позднеспелые сорта, специально выведенные для хранения. Вот лучшие из них:

  • Антоновка

  • Богатырь

  • Северный синап

  • Пепин шафранный

  • Уэлси

  • Зимний полосатый

Избегайте ранних и летних сортов — они быстро теряют вкус и начинают портиться.

Сбор урожая: никаких царапин 

Срывайте яблоки в сухую погоду, обязательно с плодоножкой. Малейшее повреждение кожицы — и плод загниёт, испортив всё рядом. Не мойте и не протирайте яблоки — их естественный восковой налёт защищает от испарения влаги и бактерий.

Главный секрет — индивидуальная упаковка

Каждое яблоко заверните в мягкую белую бумагу - подойдут бумажные полотенца или салфетки. Газеты нельзя: типографская краска токсична.

Выложите яблоки в картонные или деревянные ящики в один слой. Если два — прокладывайте картоном или бумагой. Плоды не должны соприкасаться!

Где и как хранить

Идеальное место: утеплённый, но неотапливаемый балкон, тёмная кладовая или прохладный тамбур. Температура — от 0 до +5°C, влажность — 85-90%.

Если воздух слишком сухой — поставьте в ящик открытую банку с водой или увлажнённый мох сфагнум.

Как избежать промерзания и гнили

  • При морозах накрывайте ящики одеялами или пенопластом.

  • Каждые 2-3 недели проверяйте плоды и удаляйте любые с признаками порчи.

  • Не кладите рядом дозревающие и спелые яблоки — они выделяют этилен и ускоряют порчу.

  • Избегайте соседства с грушами и бананами - они тоже выделяют этилен.

А можно в банку 

Да, яблоки можно хранить и в трёхлитровых банках. Главное — простерилизовать стекло, не мыть яблоки, посыпать их горчичным порошком и перекладывать бумагой. Потом — закрыть крышками и держать в темноте.

Подводим итог

Правильно отобранные и аккуратно упакованные яблоки спокойно сохраняются до января-февраля, даже на обычном балконе. Их вкус и аромат вас приятно удивят — будто только что с дерева.

Уточнения

Урожа́й - валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
