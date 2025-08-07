Один пшик в жару — и томаты сбрасывают плоды: чего нельзя делать летом

Нередки случаи, когда завязи на кустах томатов начинают опадать, причиняя огорчение и разочарование. Опадение завязей может быть вызвано множеством факторов, от недостатка питательных веществ до неблагоприятных условий. Мы рассмотрим наиболее распространённые причины опадения завязей и предложим эффективные решения для их устранения.
Фото: Made it myself / Travail personnel by Niek Willems, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Куст томатов
Причины опадения завязей у томатов
Температурный стресс:
Томаты чувствительны к температурным изменениям. Если температура воздуха в день превышает 30°C или опускается ниже 12°C, это может привести к опадению цветков и завязей.
Недостаток влаги:
Избыток или нехватка влаги могут негативно сказаться на растениях. При недостаточном поливе томаты не получают достаточного количества влаги для формирования и удержания завязей.
Неадекватное питание:
Дефицит питательных веществ, особенно кальция и фосфора, может стать причиной опадения завязей. Нехватка этих элементов приводит к стрессу у растений.
Поражения вредителями и болезнями:
Вредители, такие как тля или паутинный клещ, могут ослаблять растения и вызывать опадение завязей. Кроме того, некоторые болезни, такие как фузариоз, могут также влиять на здоровье растений.
Перенаселенность:
Плотная посадка растений может привести к нехватке света и питательных веществ, усугубляя условия для роста и развития.
Недостаток опыления:
Томаты нуждаются в опылении для формирования плодов. При отсутствии насекомых-опылителей или в условиях слишком высокой влажности оплодотворение может быть нарушено.
Что делать, если у томатов опадают завязи
Контроль температуры:
Постарайтесь создать оптимальные условия для роста томатов. В тёплое время года используйте укрытия или тенты для защиты растений от жарких солнечных лучей. При похолодании обеспечьте защиту, например, с помощью специальных укрывных материалов.
Регулярный полив:
Убедитесь, что ваши растения получают достаточное количество влаги. Поливайте томаты регулярно, особенно в периоды жаркой погоды. Лучше всего поливать растения рано утром или поздно вечером, чтобы минимизировать испарение.
Удобрение:
Проводите регулярное внесение удобрений, содержащих необходимые макро- и микроэлементы. Для томатов рекомендуется использовать удобрения, богатые фосфором (для улучшения цветения и завязывания плодов) и кальцием (для предотвращения гниения).
Защита от вредителей:
Регулярно осматривайте растения на предмет наличие вредителей и заболеваний. Используйте натуральные или химические средства защиты растений в случае обнаружения вредителей.
Прореживание:
Если ваши томаты посажены слишком близко друг к другу, рассмотрите возможность прореживания. Это улучшит циркуляцию воздуха и снизит конкуренцию за свет и питательные вещества.
Поддерживайте опыление:
Для повышения вероятности опыления, вы можете осторожно стряхивать растения, чтобы помочь пыльце попасть на рыльца. Кроме того, привлечь полезных насекомых можно путем высадки цветущих растений рядом с томатами.
Создание комфортных условий:
Обеспечьте растениям комфортные условия для роста: достаточное количество солнечного света, защиту от резких ветров и правильную обрезку для улучшения вентиляции.
Опадение завязей у томатов — это распространённая проблема, которая может приводить к плохому урожаю. Однако с пониманием причин и использованием правильных методов ухода вы сможете восстановить здоровье ваших растений и получить богатый урожай.
Уточнения
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).