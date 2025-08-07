Один пшик в жару — и томаты сбрасывают плоды: чего нельзя делать летом

Агрономы рассказали, как спасти урожай томатов при опадении завязей

Нередки случаи, когда завязи на кустах томатов начинают опадать, причиняя огорчение и разочарование. Опадение завязей может быть вызвано множеством факторов, от недостатка питательных веществ до неблагоприятных условий. Мы рассмотрим наиболее распространённые причины опадения завязей и предложим эффективные решения для их устранения.

Фото: Made it myself / Travail personnel by Niek Willems, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Куст томатов

Причины опадения завязей у томатов

Температурный стресс:

Томаты чувствительны к температурным изменениям. Если температура воздуха в день превышает 30°C или опускается ниже 12°C, это может привести к опадению цветков и завязей.

Недостаток влаги:

Избыток или нехватка влаги могут негативно сказаться на растениях. При недостаточном поливе томаты не получают достаточного количества влаги для формирования и удержания завязей.

Неадекватное питание:

Дефицит питательных веществ, особенно кальция и фосфора, может стать причиной опадения завязей. Нехватка этих элементов приводит к стрессу у растений.

Поражения вредителями и болезнями:

Вредители, такие как тля или паутинный клещ, могут ослаблять растения и вызывать опадение завязей. Кроме того, некоторые болезни, такие как фузариоз, могут также влиять на здоровье растений.

Перенаселенность:

Плотная посадка растений может привести к нехватке света и питательных веществ, усугубляя условия для роста и развития.

Недостаток опыления:

Томаты нуждаются в опылении для формирования плодов. При отсутствии насекомых-опылителей или в условиях слишком высокой влажности оплодотворение может быть нарушено.

Что делать, если у томатов опадают завязи

Контроль температуры:

Постарайтесь создать оптимальные условия для роста томатов. В тёплое время года используйте укрытия или тенты для защиты растений от жарких солнечных лучей. При похолодании обеспечьте защиту, например, с помощью специальных укрывных материалов.

Регулярный полив:

Убедитесь, что ваши растения получают достаточное количество влаги. Поливайте томаты регулярно, особенно в периоды жаркой погоды. Лучше всего поливать растения рано утром или поздно вечером, чтобы минимизировать испарение.

Удобрение:

Проводите регулярное внесение удобрений, содержащих необходимые макро- и микроэлементы. Для томатов рекомендуется использовать удобрения, богатые фосфором (для улучшения цветения и завязывания плодов) и кальцием (для предотвращения гниения).

Защита от вредителей:

Регулярно осматривайте растения на предмет наличие вредителей и заболеваний. Используйте натуральные или химические средства защиты растений в случае обнаружения вредителей.

Прореживание:

Если ваши томаты посажены слишком близко друг к другу, рассмотрите возможность прореживания. Это улучшит циркуляцию воздуха и снизит конкуренцию за свет и питательные вещества.

Поддерживайте опыление:

Для повышения вероятности опыления, вы можете осторожно стряхивать растения, чтобы помочь пыльце попасть на рыльца. Кроме того, привлечь полезных насекомых можно путем высадки цветущих растений рядом с томатами.

Создание комфортных условий:

Обеспечьте растениям комфортные условия для роста: достаточное количество солнечного света, защиту от резких ветров и правильную обрезку для улучшения вентиляции.

Опадение завязей у томатов — это распространённая проблема, которая может приводить к плохому урожаю. Однако с пониманием причин и использованием правильных методов ухода вы сможете восстановить здоровье ваших растений и получить богатый урожай.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

