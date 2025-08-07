Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Любовь Аксёнова преодолела страх перед легендарной Гузеевой на съёмках Холода
Врачи: газировка и готовые завтраки приводят к снижению тонуса
Адвокаты Полины Дибровой подтвердили начало бракоразводного процесса
Ультраобработанная еда и похудение: ученые рассказали о неожиданном результате
Калининград вошёл в топ-20 регионов по продажам жилья: что ждёт рынок дальше
Музей Шиндаги, JA Beach Hotel и часовая башня находятся вне туристических районов Дубая
Избыток влаги и яиц делает сырники жидкими — рекомендации поваров
Депутаты предложили отменить штраф за тонировку и тюнинг авто
Юрий Лоза высказался о смерти Михаила Евдокимова спустя 20 лет со дня трагедии

Как вернуть почве жизнь после лука: методы, о которых вы не знали

Агрономы сообщили: компост и сидераты восстанавливают почву после лука
Садоводство » Советы

Выращивание лука — это не только радость от сбора богатого урожая, но и необходимость заботиться о почве, в которую вы его сажали. Лук, как и многие другие культуры, может истощать почву. Если вы хотите вернуть вашей почве полезные свойства и восстановить её как чернозем, прочитайте наши рекомендации.

Загнивание лука на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Загнивание лука на грядке

Почему почва истощается после лука

Лук — это культура, которая требует много питательных веществ, особенно азота. После его сбора в почве могут оставаться недостатки в органических веществах и минералах, что отрицательно сказывается на будущих урожаях. Пониженное содержание гумуса и ухудшение структуры почвы — это распространенные проблемы, с которыми сталкиваются садоводы после возделывания лука.

Способы восстановления почвы

Добавление органических удобрений:

  • Компост: один из лучших способов восстановить почву — это добавление компоста. Он обогатит почву необходимыми питательными веществами, улучшит её структуру и увеличит содержание гумуса.
  • Навоз: хорошо перепревший навоз — это ещё одно отличное удобрение. Он улучшит влагосбережение и увеличит плодородие почвы.

Зелёные удобрения:

  • Выращивание сидератов, таких как горчица, клевер или фацелия, поможет не только предотвратить эрозию, но и обогатить почву азотом. После их покоса оставьте их в почве для разложения, что дополнительно улучшит её структуру.

Мульчирование:

  • Использование мульчи из сена, соломы или других органических материалов поможет сохранить влагу и поддерживать постоянную температуру почвы. Аккуратно распределите мульчу по поверхности почвы после сбора урожая, чтобы предотвратить появление сорняков и сохранить органические вещества.

Правильное внесение минералов:

  • После анализа почвы вы можете определить, какие минералы ей не хватает. Добавление извести для увеличения pH, фосфора и калия поможет восстановить баланс питательных веществ.

Севооборот:

  • Избегайте повторного посева лука и других культур, которые требуют схожих питательных веществ сразу после сбора. Включите в свой севооборот такие культуры, как бобовые (горох, фасоль), которые не только обогащают почву, но и улучшают её структуру.

Аэрация почвы:

  • Если почва после лука стала слишком плотной, рекомендуется её рыхлить. Это можно сделать с помощью ручных инструментов или мотоблока. Аэрация позволит воде и воздухам лучше проникать в почву, что способствует развитию корней и общему восстановлению плодородия.

Регулярный полив:

  • Важно поддерживать равномерный уровень влажности почвы. Недостаток влаги может усугубить состояние почвы, сделать её более сухой и менее плодородной. Полив должен быть регулярным, особенно перед внесением удобрений.

Восстановление почвы после лука — это обязательный этап для успешного продолжения садоводства. Санитарные меры, внесение органических удобрений и регулярный севооборот помогут вернуть вашей почве её первоначальную плодородность и структуру. Так вы не только улучшите качество будущих урожаев, но и сделаете вашу почву по-настоящему богатой, сравнимой с чернозёмом.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Домашние животные
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой Аудио 
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Наука и техника
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Врачи: газировка и готовые завтраки приводят к снижению тонуса
Адвокаты Полины Дибровой подтвердили начало бракоразводного процесса
Ультраобработанная еда и похудение: ученые рассказали о неожиданном результате
Калининград вошёл в топ-20 регионов по продажам жилья: что ждёт рынок дальше
Музей Шиндаги, JA Beach Hotel и часовая башня находятся вне туристических районов Дубая
Агрономы сообщили: компост и сидераты восстанавливают почву после лука
Избыток влаги и яиц делает сырники жидкими — рекомендации поваров
Депутаты предложили отменить штраф за тонировку и тюнинг авто
Юрий Лоза высказался о смерти Михаила Евдокимова спустя 20 лет со дня трагедии
Отказ от ультраобработанных продуктов поможет в два раза быстрее скинуть лишний вес — профессор Рэйчел Баттерхэм
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.