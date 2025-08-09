Сладость — не от сорта, а от питания: простая схема для мощного урожая груш

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Калий и фосфор улучшают вкус и аромат груш при дозревании
2:45
Садоводство

Груши на дереве — уже почти налились, но до настоящей сладости им ещё чуть-чуть не хватает. Самое время вмешаться! Именно в августе закладывается вкус будущего урожая — аромат, сочность и та самая медовая сладость, которую ждут и взрослые, и дети.

Груша
Фото: commons.wikimedia.org by Tauno Erik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Груша

И если вы хотите, чтобы груши радовали не только видом, но и вкусом — без грамотной подкормки сейчас не обойтись.

Почему август так важен для груши

В конце лета дерево бросает все силы на дозревание плодов и подготовку к зиме. От того, чем "накормлено" дерево сейчас, зависит:

  • сколько сахара накопится в мякоти,

  • насколько выразительным будет аромат,

  • как долго будут храниться груши,

  • и как хорошо дерево перезимует.

Что груше нужно, а что — под запретом

Азот — табу!

Никакого азота в августе. Он даёт рост зелёной массы и вытягивает побеги в ущерб вызреванию. Сладости от него не прибавится — наоборот, она уйдёт.

Калий и фосфор — основа успеха

Они участвуют в перемещении сахаров к плодам и делают вкус более насыщенным.

Лучшие источники калия и фосфора

1. Древесная зола

  • 1-2 стакана на 10 л воды
  • Настоять 1-2 дня
  • Поливать после дождя или полива

Зола — это не только калий, но и масса микроэлементов. Груша "благодарит" за такую подкормку ароматом и стойкостью к болезням.

2. Суперфосфат

  • Растворить в тёплой воде (по инструкции)
  • Внести в приствольный круг, но не под самый ствол

Фосфор нужен для полноценного вызревания и укрепления дерева перед холодами.

3. Зола + костная мука

Эта смесь работает как комплексная органическая подкормка. Хорошо усваивается, питает почву и улучшает структуру.

Как правильно внести подкормку

  • Подкармливают только по влажной земле — после полива или дождя. Иначе можно обжечь корни.

  • Поливают не у ствола, а по проекции кроны — именно там находятся всасывающие корешки.

  • Подкормку лучше делать вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать испарения влаги и перегрева почвы.

Что вы получите в итоге

Августовская подкормка влияет не только на вкус плодов. Она:

  • усиливает сладость и аромат груш,

  • улучшает лёжкость урожая,

  • повышает иммунитет дерева,

  • помогает подготовиться к зиме.

Пару ведер раствора сейчас — и осенью вы будете снимать с веток по-настоящему вкусные, насыщенные плоды, а не просто красивые, но "пустые" груши.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
