Сладость — не от сорта, а от питания: простая схема для мощного урожая груш

Груши на дереве — уже почти налились, но до настоящей сладости им ещё чуть-чуть не хватает. Самое время вмешаться! Именно в августе закладывается вкус будущего урожая — аромат, сочность и та самая медовая сладость, которую ждут и взрослые, и дети.
И если вы хотите, чтобы груши радовали не только видом, но и вкусом — без грамотной подкормки сейчас не обойтись.
В конце лета дерево бросает все силы на дозревание плодов и подготовку к зиме. От того, чем "накормлено" дерево сейчас, зависит:
сколько сахара накопится в мякоти,
насколько выразительным будет аромат,
как долго будут храниться груши,
и как хорошо дерево перезимует.
Азот — табу!
Никакого азота в августе. Он даёт рост зелёной массы и вытягивает побеги в ущерб вызреванию. Сладости от него не прибавится — наоборот, она уйдёт.
Калий и фосфор — основа успеха
Они участвуют в перемещении сахаров к плодам и делают вкус более насыщенным.
1. Древесная зола
Зола — это не только калий, но и масса микроэлементов. Груша "благодарит" за такую подкормку ароматом и стойкостью к болезням.
2. Суперфосфат
Фосфор нужен для полноценного вызревания и укрепления дерева перед холодами.
3. Зола + костная мука
Эта смесь работает как комплексная органическая подкормка. Хорошо усваивается, питает почву и улучшает структуру.
Подкармливают только по влажной земле — после полива или дождя. Иначе можно обжечь корни.
Поливают не у ствола, а по проекции кроны — именно там находятся всасывающие корешки.
Подкормку лучше делать вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать испарения влаги и перегрева почвы.
Августовская подкормка влияет не только на вкус плодов. Она:
усиливает сладость и аромат груш,
улучшает лёжкость урожая,
повышает иммунитет дерева,
помогает подготовиться к зиме.
Пару ведер раствора сейчас — и осенью вы будете снимать с веток по-настоящему вкусные, насыщенные плоды, а не просто красивые, но "пустые" груши.
