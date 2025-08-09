Одна ошибка при уборке — и полсетки лука отправятся в мусор зимой

Уборку лука рекомендуют начинать после полегания перьев — советы агрономов

Хороший урожай лука — это только половина дела. Главное — правильно его вовремя собрать и грамотно подготовить к хранению. Ошибка в сроках или условиях — и часть урожая просто сгниёт или прорастёт. А ведь всё можно предотвратить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лук

Как понять, что пора выкапывать

Главный сигнал к уборке — полегание и пожелтение пера, а также подсыхание шейки у основания. Это означает, что луковица завершила рост и начала вызревать.

Важно не тянуть с уборкой:

Переспевший лук может снова пойти в рост.

Дождливая погода повышает риск загнивания.

За 2-3 недели до планируемой уборки прекратите полив — это поможет луку сформировать сухие чешуи и плотную шейку.

Когда и как выкапывать

Лучший день для сбора — сухой и солнечный. Влажная земля и высокая влажность только навредят.

Аккуратно подкопайте луковицы вилами или лопатой.

Осторожно вытяните из земли и стряхните лишнюю почву.

Не бейте луковицы друг о друга и не повреждайте донце — это вход для инфекции.

Как правильно сушить лук

Чтобы лук хранился до весны, его нужно как следует просушить.

Раскладывайте луковицы в один слой на решётках, в ящиках или подвешивайте в пучках.

Подойдёт навес, чердак или любое проветриваемое сухое место.

Время сушки — 2-3 недели, до полного высыхания шейки и шелеста наружных чешуй.

Периодически переворачивайте лук, чтобы не было плесени и переувлажнения с одной стороны.

Что делать после сушки

После того как шейка стала сухой и хрустящей, переходите к обрезке:

Удалите корни и ботву, оставив шейку длиной 4-6 см.

Или оставьте ботву и заплетите лук в косы — это не только красиво, но и удобно для хранения.

Как хранить лук правильно

Перед закладкой обязательно переберите весь урожай:

Отбракуйте всё с:

толстой и непросохшей шейкой,

признаками гнили,

мягкими участками,

механическими повреждениями.

Хранить лучше в:

сетках,

ящиках с дырками,

корзинах,

косах — главное, чтобы воздух свободно проходил между луковицами.

Условия хранения:

Острый лук: 0…+3°C

Сладкий и полуострый: до +18°C

Обязательно: сухое, тёмное и проветриваемое место

Не кладите лук рядом с картофелем — клубни выделяют влагу, а это путь к гнили.

Периодически проверяйте запасы. Если какая-то луковица начала портиться — сразу удалите, чтобы не "заразила" соседей.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

