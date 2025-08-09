Одна ошибка при уборке — и полсетки лука отправятся в мусор зимой

Хороший урожай лука — это только половина дела. Главное — правильно его вовремя собрать и грамотно подготовить к хранению. Ошибка в сроках или условиях — и часть урожая просто сгниёт или прорастёт. А ведь всё можно предотвратить.
Главный сигнал к уборке — полегание и пожелтение пера, а также подсыхание шейки у основания. Это означает, что луковица завершила рост и начала вызревать.
Важно не тянуть с уборкой:
Переспевший лук может снова пойти в рост.
Дождливая погода повышает риск загнивания.
За 2-3 недели до планируемой уборки прекратите полив — это поможет луку сформировать сухие чешуи и плотную шейку.
Лучший день для сбора — сухой и солнечный. Влажная земля и высокая влажность только навредят.
Аккуратно подкопайте луковицы вилами или лопатой.
Осторожно вытяните из земли и стряхните лишнюю почву.
Не бейте луковицы друг о друга и не повреждайте донце — это вход для инфекции.
Чтобы лук хранился до весны, его нужно как следует просушить.
Раскладывайте луковицы в один слой на решётках, в ящиках или подвешивайте в пучках.
Подойдёт навес, чердак или любое проветриваемое сухое место.
Время сушки — 2-3 недели, до полного высыхания шейки и шелеста наружных чешуй.
Периодически переворачивайте лук, чтобы не было плесени и переувлажнения с одной стороны.
После того как шейка стала сухой и хрустящей, переходите к обрезке:
Удалите корни и ботву, оставив шейку длиной 4-6 см.
Или оставьте ботву и заплетите лук в косы — это не только красиво, но и удобно для хранения.
Перед закладкой обязательно переберите весь урожай:
Отбракуйте всё с:
толстой и непросохшей шейкой,
признаками гнили,
мягкими участками,
механическими повреждениями.
Хранить лучше в:
сетках,
ящиках с дырками,
корзинах,
косах — главное, чтобы воздух свободно проходил между луковицами.
Условия хранения:
Острый лук: 0…+3°C
Сладкий и полуострый: до +18°C
Обязательно: сухое, тёмное и проветриваемое место
Не кладите лук рядом с картофелем — клубни выделяют влагу, а это путь к гнили.
Периодически проверяйте запасы. Если какая-то луковица начала портиться — сразу удалите, чтобы не "заразила" соседей.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
