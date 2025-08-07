Новая разработка: урожай выше на треть, обработок в 5 раз меньше — эффект подтверждён

В России в 2026 году начнут продажи удобрений на основе галлуазита для дачников

6:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Современное земледелие сталкивается с множеством вызовов: почвы беднеют, воды становится меньше, а урожаи всё так же необходимы — и желательно выше. Причём без вреда для окружающей среды. На помощь приходит нанотехнология. Учёные из Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с китайскими коллегами создали уникальное удобрение на основе природного минерала галлуазита. В этом тексте разбираемся, как оно работает, чем отличается от классических подкормок и какие выгоды несёт садоводам и фермерам.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наноудобрения

Технология микроинъекций: основа из галлуазита

Главным компонентом инновации стал галлуазит — природный глинистый минерал с полой трубчатой структурой, добываемый в Челябинской области. Эти трубки диаметром от 50 до 200 нанометров и длиной до 1 микрометра модифицированы учёными ТПУ: диаметр увеличили до 185 нанометров, чтобы трубки могли "вмещать" питательные вещества.

Суть технологии:

Нанотрубки пропитываются растворами меди, бора и йода — микроэлементов, жизненно важных для роста растений.

При опрыскивании листья впитывают частицы, которые фиксируются на поверхности благодаря адгезивным свойствам галлуазита.

Освобождение питательных веществ происходит постепенно — в зависимости от pH и влажности среды.

Галлуазитовые нанотрубки — это прорыв в точном земледелии. Они позволяют доставлять питание именно туда, где это нужно, минуя почвенные барьеры.

Чем это удобрение лучше обычных

По сравнению с традиционными удобрениями, разработка ТПУ обладает целым рядом преимуществ. Во-первых, усвояемость веществ растениями достигает 95%, тогда как у обычных подкормок этот показатель составляет всего 30-40%. Во-вторых, риск вымывания питательных веществ минимален — в отличие от классических составов, которые зачастую теряют большую часть активных компонентов.

Кроме того, новое удобрение вносится всего 1-2 раза за сезон, тогда как стандартные средства требуют регулярных еженедельных обработок. И главное — экологическая безопасность: технология ТПУ не загрязняет грунтовые воды, а галлуазит полностью разлагается через 2-3 года.

Реальный пример: при выращивании микрозелени рукколы применение наноудобрения дало прирост биомассы на 34%. Такой эффект был достигнут за счёт более эффективной доставки меди, которая стимулирует фотосинтез.

Где и как применять

Тепличные культуры

На примере огурцов и томатов установлено: если опрыскивать листья в фазе бутонизации, цветение начинается на 5-7 дней раньше, а урожайность повышается примерно на 20% благодаря активизации углеводного обмена.

Зерновые

В условиях засухи, например, при выращивании ячменя, удобрение доказало свою эффективность: растения сохраняют способность активно усваивать азот даже при нехватке влаги, что помогает компенсировать стресс.

Как правильно использовать удобрение

Приготовление раствора довольно простое: 10 граммов порошка на 1 литр воды. Концентрация может меняться в зависимости от вида культуры.

Опрыскивание следует проводить утром или вечером — когда нет прямых солнечных лучей.

Для овощей дозировка составляет 50 мл на квадратный метр.

Для плодовых деревьев — по 100 мл на каждый саженец.

Что важно помнить:

Не стоит обрабатывать растения в дождливую погоду — частицы могут быть смыты до того, как закрепятся.

Не рекомендуется совмещать с фосфорными подкормками и щелочными растворами с pH выше 7 — это нарушит структуру нанотрубок и заблокирует усвоение меди.

Экологическая и финансовая выгода

Проблема вымывания — одна из ключевых у традиционных удобрений: до 60% активных веществ теряется и попадает в водоёмы, загрязняя их. С нанотехнологией ТПУ эти потери сокращаются на 90% за счёт прочного сцепления частиц с растениями.

А теперь к деньгам: один гектар, обработанный классическими средствами, обходится примерно в 12 000 рублей за сезон. Новое удобрение — около 8 500 рублей, при этом благодаря пролонгированному действию и повышенной урожайности прибыль может вырасти на 15-25%.

Наноудобрения или биоудобрения

В отличие от биоудобрений, основанных на ризобактериях, новинка от ТПУ начинает работать уже через 2-3 дня. Биоаналоги требуют 2-4 недели. Кроме того, наноудобрение не зависит от условий почвы и хранится до трёх лет, тогда как биопрепараты теряют свойства уже через полгода.

Что дальше

Команда разработчиков не стоит на месте — уже тестируются составы с добавлением цинка и молибдена для плодовых культур. В 2026 году запланированы пилотные проекты с агрохолдингами в Краснодарском крае и Томской области.

А для дачников приятная новость: весной 2026 года в продаже появятся упаковки по 500 мл с удобным распылителем.

Советы для садоводов

Культуры, которые особенно выигрывают от использования

Овощи с крупными листьями: капуста, кабачки, огурцы.

Ягодные кустарники: малина и смородина — ягоды становятся слаще.

Цветущие растения: розы, пионы — цветение дольше и обильнее.

Типичные ошибки

Опрыскивание во время дождя — наночастицы просто смоются.

Использование со щелочными растворами — галлуазит теряет структуру.

Разработка ТПУ — это шаг в сторону умного и устойчивого земледелия. Технология уже доказала свою эффективность и безопасность, а скоро будет доступна не только агрофирмам, но и каждому дачнику. Нанотехнологии становятся ближе — и они способны реально изменить наш подход к выращиванию растений.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

