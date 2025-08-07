Октябрь всё решает: розы зимуют без потерь, если соблюдены 5 условий: не забудьте про пятый

Когда укрывать розы на зиму: оптимальные сроки по регионам России

Зимняя подготовка роз — важный этап, от которого зависит не только их выживание, но и пышное цветение в следующем году. Особенно это актуально для молодых кустов, которым зимние условия переносятся хуже. Основные опасности — резкие морозы, резкие перепады температуры и выпревание. Чтобы этого избежать, важно вовремя обрезать кусты, удалить листву, обработать от вредителей, выбрать правильный укрывной материал и замульчировать основание.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розы

Когда укрывать розы

Опытные садоводы ориентируются на погоду, а новичкам стоит запомнить: розы укрывают, когда температура ночью стабильно держится в районе –5…–7 °C. Такие заморозки розы переносят без проблем, и именно в этот период растение уже готово к зимовке. В средней полосе (например, Подмосковье) укрытие проводят в октябре – начале ноября. В северных регионах — уже в октябре. А на юге — можно подождать до ноября или даже декабря.

Что нужно сделать перед укрытием

Обрезка

Проводится за 1–3 недели до укрытия. В центральных и северных регионах — в сентябре–октябре, в южных — позже, в конце октября или ноябре.

Чайно-гибридные розы укорачивают до 20–40 см.

Плетистые — удаляют старые и слабые побеги, оставляя сильные, здоровые.

Кустовые — обрезают до 35–60 см или вообще не трогают.

Совет: срезы диаметром больше 0,5 см обрабатывайте древесной золой или садовым варом, чтобы избежать инфекций.

Удаление листьев

Листья нужно не срывать, а аккуратно срезать острым инструментом и обязательно сжечь — на них часто остаются вредители и споры грибков. Не обрывайте листья руками — можно повредить кору.

Обработка препаратами

После обрезки розы обрабатывают средствами на основе меди: медный купорос, бордоская жидкость, ХОМ, Абига-Пик, Оксихом. Обязательно опрыскивают не только куст, но и землю под ним. Проводите обработку в сухую погоду.

Подкормка

Внесите фосфорно-калийные удобрения, предварительно хорошо полив розу. Это поможет растению накопить силы перед зимовкой.

Чем укрывать розы

Есть несколько надёжных и проверенных материалов:

Лапник (еловые ветки): натуральный, дышит, не гниёт, отпугивает мышей.

Агроволокно, спанбонд: современный дышащий материал, надёжно защищает от морозов. Лучше использовать плотностью 60 г/м² и выше.

Воздушно-сухое укрытие: лучший вариант для капризных сортов. Над кустом устанавливают каркас и накрывают агроволокном и непромокаемым материалом сверху.

Важно: нельзя использовать плёнку, рубероид, опилки, сено, листву или вёдра. Эти материалы не дышат и приводят к выпреванию, гниению и заболеваниям.

Как укрывать розы по видам

Кустовые розы

Сначала проводят окучивание — насыпают сухую землю, торф или компост у основания куста, формируя холм высотой 20–30 см. Потом над растением устанавливают каркас (дуги или ящик) и накрывают агроволокном в два слоя, хорошо фиксируя.

Плетистые розы

Снимают с опоры за 1,5–2 недели до укрытия. Удаляют листья и обрезают слабые побеги. Побеги укладывают на лапник, затем накрывают сверху. Чтобы побеги не поломались, их сначала оставляют полежать несколько дней, чтобы они согнулись под собственным весом, и только потом аккуратно прижимают к земле.

Штамбовые розы

Начинают подготовку при температуре около 0…–4 °C. Когда морозы усилятся до –5…–7 °C, куст подкапывают с одной стороны, аккуратно пригибают к земле, фиксируют и присыпают сухой почвой. Крону укладывают на лапник, затем накрывают еще лапником и двумя слоями агроволокна.

Ошибки, которых стоит избегать

Раннее укрытие. Влага накапливается под укрытием, куст может выпреть, а новые побеги — погибнуть от мороза.

Слишком плотное укрытие. Без доступа воздуха розы болеют и выпревают.

Неподходящий материал. Плёнка, сено, вёдра не защищают, а вредят.

Выбор способа укрытия зависит от климата и вида роз. В средней полосе идеально использовать спанбонд или агроволокно в 2 слоя на каркасе. В холодных регионах, таких как Урал или Сибирь, розы лучше зимуют в воздушно-сухом укрытии или под агроволокном в 3–5 слоев. Подготовьте кусты правильно — и весной они порадуют пышным цветением.

