Плодятся молча, а вреда больше, чем от гусениц: склизкие гости в огороде — дачники бьют тревогу

Испанские слизни в Подмосковье не опасны для людей, но вредят урожаю
1:13
Садоводство

Необычные 15-сантиметровые слизни, которые в последние недели стали появляться на подмосковных участках, уже успели напугать многих дачников. В народе их называют "испанскими", и хотя выглядят они угрожающе, в действительности никакой опасности не представляют.

Улитки и слизни в огороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Улитки и слизни в огороде

Мнение специалистов

Испанский слизень появился в наших краях ещё в 1949 году. И с тех пор он то появляется, то становится практически незаметным, в зависимости от того, как слизень перезимовал. Потому что зимует он плохо, в отличие от классического сетчатого слизня", — пояснил специалист.

Опасны ли слизни для людей

Вреда для человека эти слизни не несут, хотя дачникам всё же стоит быть внимательными к своим грядкам: слизни могут портить урожай, особенно в сырую погоду.

Как защитить растения от других вредителей

Ранее агроном Михайлова поделилась советами, как защитить яблони от тли. Она предостерегла садоводов от переоценки народных методов:

Популярные настои и отвары на основе пахучих трав практически неэффективны, сообщает aif.ru.

Уточнения

Сли́зень — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
