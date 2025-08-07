Плодятся молча, а вреда больше, чем от гусениц: склизкие гости в огороде — дачники бьют тревогу

Необычные 15-сантиметровые слизни, которые в последние недели стали появляться на подмосковных участках, уже успели напугать многих дачников. В народе их называют "испанскими", и хотя выглядят они угрожающе, в действительности никакой опасности не представляют.
Испанский слизень появился в наших краях ещё в 1949 году. И с тех пор он то появляется, то становится практически незаметным, в зависимости от того, как слизень перезимовал. Потому что зимует он плохо, в отличие от классического сетчатого слизня", — пояснил специалист.
Вреда для человека эти слизни не несут, хотя дачникам всё же стоит быть внимательными к своим грядкам: слизни могут портить урожай, особенно в сырую погоду.
Ранее агроном Михайлова поделилась советами, как защитить яблони от тли. Она предостерегла садоводов от переоценки народных методов:
Популярные настои и отвары на основе пахучих трав практически неэффективны, сообщает aif.ru.
Сли́зень — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков.
