Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные СФУ создают метод биовыщелачивания золота из упорных руд для Арктики
Фитнес-тренеры: для похудения подходит любая регулярная физическая активность
Туристические гиды: в Сингапуре можно отдохнуть бюджетно за счёт бесплатных музеев и недорогих фудкортов
Ветеринары советуют приучать котят к когтеточке с первого месяца
Кулинары советуют рубить мясо для котлет, чтобы сохранить текстуру свинины
Инженеры восстанавливают кирпичную кладку XVIII века без утраты подлинности
Эксперты перечислили признаки, по которым можно выявить ДТП у подержанного авто
Россияне скупили треть билетов на концерт певицы Дженнифер Лопес в Ташкенте
В Госдуме предложили увеличить маткапитал на первого ребёнка до миллиона рублей

Если не реагировать, растение не спасти: что делать, когда корни уже страдают

Настой золы и агроволокно защищают ослабленные растения от пересыхания
3:00
Садоводство

Иногда растение начинает вянуть, даже если почва под ним сырая. Полив есть, а листья — поникшие, безжизненные. В таких случаях проблема кроется не в засухе, а в другом — в корнях. Чтобы не упустить момент, важно действовать быстро, но аккуратно. Есть простые, проверенные народные средства, которые помогут вернуть растению силу и спасти урожай.

File by Alexander Baranov - Салатные грядки рядом с нашим домом (13164817953)
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Baranov from Montpellier, France, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
File by Alexander Baranov - Салатные грядки рядом с нашим домом (13164817953)

Первое, что нужно проверить — корни

Если листья вянут при влажной почве, осторожно раскопайте землю у основания стебля. Главное — не повредить корни.

Если они мягкие, тёмные или с неприятным запахом — началось загнивание.

Что делать:

  • Прекратить полив.

  • Взрыхлить землю у корней, чтобы поступал воздух.

  • Удалить гнилые части растения, если возможно.

  • Полить светло-розовым раствором марганцовки — он обеззаразит и простимулирует новые корешки.

Опрыскивание, которое поможет листьям

Когда корни страдают, листья тоже нуждаются в поддержке. Простое и доступное средство — янтарная кислота.

Разведите 1 таблетку на литр воды и опрыскайте листья — это поможет клеткам восстановиться и повысит устойчивость к стрессу.

Народные подкормки без перегрузки

Подкармливать растения в таком состоянии нужно очень мягко — и только безопасными составами.

Подойдёт:

  • Настой древесной золы — 1 стакан на ведро воды, настоять сутки. Процедить и поливать под корень. Лёгкая калиевая подпитка и нормализация кислотности.

  • Сыворотка — 1 литр на 10 литров воды. Опрыскивание создаёт тонкую питательную плёнку, удерживает влагу и защищает от ожогов.

Создаём "комфортную зону" для восстановления

  • Притените растение лёгким агроволокном или нетканым материалом. Это снизит испарение влаги и защитит от солнца и ветра.

  • Остановите все подкормки на 5-7 дней. У корней должен быть шанс восстановиться, а не переваривать удобрения.

  • Если растение в контейнере — проверьте дренажные отверстия. При сильном загнивании — пересадите в свежую, рыхлую почву.

Помогите корням дышать

Для улучшения структуры почвы вокруг можно аккуратно добавить немного компоста или перепревших опилок. Это улучшит воздухообмен и удержит влагу у корней.

Если растение ослаблено, удалите часть бутонов или завязей, чтобы силы шли не на цветение, а на выживание.

Щадящий уход — ключ к спасению

После всех этих мер растение важно не трогать:

  • Поливать — только тёплой водой и строго по необходимости.

  • Оберегать от новых стрессов: сквозняков, жара, лишней влаги или пересушивания.

Иногда лучший способ помочь — просто не мешать растению восстанавливаться.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Последние материалы
Туристические гиды: в Сингапуре можно отдохнуть бюджетно за счёт бесплатных музеев и недорогих фудкортов
Ветеринары советуют приучать котят к когтеточке с первого месяца
Кулинары советуют рубить мясо для котлет, чтобы сохранить текстуру свинины
Инженеры восстанавливают кирпичную кладку XVIII века без утраты подлинности
Эксперты перечислили признаки, по которым можно выявить ДТП у подержанного авто
Россияне скупили треть билетов на концерт певицы Дженнифер Лопес в Ташкенте
В Госдуме предложили увеличить маткапитал на первого ребёнка до миллиона рублей
Настой золы и агроволокно защищают ослабленные растения от пересыхания
Евдокименко: сухость кожи, жажда и тёмная моча указывают на обезвоживание
Эрмитаж: в Кабардино-Балкарии нашли необычное захоронение кобанцев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.