Поливали, удобряли, ухаживали — и зря: почему гортензия всё равно не цветёт

Шапки из пышных соцветий — визитная карточка гортензии. Именно за это её любят дачники и ландшафтные дизайнеры. Но что делать, если куст годами стоит с одной листвой и ни одного цветка? Скорее всего, дело не в болезни и даже не в сорте, а в простых ошибках ухода, которые легко исправить.
Самая распространённая причина отсутствия цветов — неправильная обрезка. Особенно часто страдают от этого крупнолистные гортензии. Они формируют бутоны на побегах прошлого года, а значит, радикальная обрезка осенью или весной просто лишает куст возможности цвести.
Если срезать все ветви "под ноль", цветочных почек не останется вовсе.
Как правильно:
Удаляйте только старые соцветия.
Побеги лишь слегка укорачивайте.
Не срезайте молодые ветви, выросшие в текущем сезоне.
Даже если вы не трогали куст секатором, цветения может не быть по другой причине — почки вымерзли. Особенно это касается южных сортов гортензий, которые плохо переносят зиму в средней полосе.
Почки, заложенные с осени, очень чувствительны. Один мороз без укрытия — и весной гортензия даст только листья.
Что делать:
Укрывать крупнолистные гортензии обязательно.
Лучше всего использовать воздушно-сухой метод: поставить каркас и набросить укрывной материал.
Защищайте кусты с середины осени, не дожидаясь первых морозов.
Даже при правильной обрезке и хорошем укрытии гортензия может упорно не цвести. Причина часто кроется в неподходящих условиях. Эти растения требуют:
кислой почвы (pH 5,0-5,5);
полутени (не любят палящее солнце);
постоянной влажности.
На щелочной земле гортензия страдает от хлороза — листья желтеют, питание не усваивается. А в сухой почве растение просто выживает, но сил на цветы у него уже нет.
Что поможет:
Подкислите почву — например, с помощью торфа, хвойного опада или специальной подкормки.
Используйте удобрения, предназначенные для гортензий или рододендронов.
Поливайте регулярно, особенно в жару.
Замульчируйте прикорневую зону — это сохранит влагу и поможет корням.
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.
