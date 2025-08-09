Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристические гиды выделяют в Бангладеш лес Сундарбанс, Вихара в Пахарпуре
Простой рецепт маринованных томатов без варки
Прохор Шаляпин заявил о высокомерии Гузеевой и о своём большем доходе
C-Class уступил GLE лидерство по продажам Mercedes в мире
Эндокринолог Марченко предупредила о рисках быстрого похудения
Юрист Салкин предупредил о штрафах за выброс холодильника на мусорку
Пальто-халат сохраняет актуальность благодаря универсальному силуэту — стилисты
Археологи нашли следы каннибализма 5700-летней давности в Испании
Уксус, сода и кока-кола эффективно удалят налёт в ванной

Поливали, удобряли, ухаживали — и зря: почему гортензия всё равно не цветёт

Неправильная обрезка и мороз мешают гортензии зацвести — мнение агрономов
2:34
Садоводство

Шапки из пышных соцветий — визитная карточка гортензии. Именно за это её любят дачники и ландшафтные дизайнеры. Но что делать, если куст годами стоит с одной листвой и ни одного цветка? Скорее всего, дело не в болезни и даже не в сорте, а в простых ошибках ухода, которые легко исправить.

Голубая гортензия
Фото: pixnio.com by Brian Lopez, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Голубая гортензия

Ошибка №1: обрезка "вслепую"

Самая распространённая причина отсутствия цветов — неправильная обрезка. Особенно часто страдают от этого крупнолистные гортензии. Они формируют бутоны на побегах прошлого года, а значит, радикальная обрезка осенью или весной просто лишает куст возможности цвести.

Если срезать все ветви "под ноль", цветочных почек не останется вовсе.

Как правильно:

  • Удаляйте только старые соцветия.

  • Побеги лишь слегка укорачивайте.

  • Не срезайте молодые ветви, выросшие в текущем сезоне.

Ошибка №2: куст замерзает зимой

Даже если вы не трогали куст секатором, цветения может не быть по другой причине — почки вымерзли. Особенно это касается южных сортов гортензий, которые плохо переносят зиму в средней полосе.

Почки, заложенные с осени, очень чувствительны. Один мороз без укрытия — и весной гортензия даст только листья.

Что делать:

  • Укрывать крупнолистные гортензии обязательно.

  • Лучше всего использовать воздушно-сухой метод: поставить каркас и набросить укрывной материал.

  • Защищайте кусты с середины осени, не дожидаясь первых морозов.

Ошибка №3: плохая почва и сухой участок

Даже при правильной обрезке и хорошем укрытии гортензия может упорно не цвести. Причина часто кроется в неподходящих условиях. Эти растения требуют:

  • кислой почвы (pH 5,0-5,5);

  • полутени (не любят палящее солнце);

  • постоянной влажности.

На щелочной земле гортензия страдает от хлороза — листья желтеют, питание не усваивается. А в сухой почве растение просто выживает, но сил на цветы у него уже нет.

Что поможет:

  • Подкислите почву — например, с помощью торфа, хвойного опада или специальной подкормки.

  • Используйте удобрения, предназначенные для гортензий или рододендронов.

  • Поливайте регулярно, особенно в жару.

  • Замульчируйте прикорневую зону — это сохранит влагу и поможет корням.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций
Еда и рецепты
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций Аудио 
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Наука и техника
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк Аудио 
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Последние материалы
Гиды по Петербургу советуют посетить крейсер "Аврора", музей блокады и остров Новая Голландия
Надежда Бабкина и SHAMAN спели дуэтом казачью песню на концерте в Ялте
Агрономы: муравьи выбирают пионы из-за сладких выделений бутонов и тли
Летний вариант творожной запеканки с дыней — рецепт опытных домохозяек
Психологи: занятия спортом способствуют социальной адаптации детей
Роскачество: России пенсионеры и льготники могут отказаться от соцпакета в пользу денежной выплаты
Ошибки в протоколе могут стать основанием для отмены штрафа или лишения прав — юристы
Мальтипу безопасна для аллергиков и дружелюбна к детям — мнение заводчиков
Елена Спеценко объяснила, почему нельзя есть продукты с плесенью даже после удаления повреждённой части
Парфюмеры рассказали, какие ароматы подходят весной, летом, осенью и зимой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.