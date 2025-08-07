Должны ли вы обрезать гортензии летом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:32
Садоводство » Цветы

Яркие, долго цветущие гортензии становятся настоящим украшением вашего сада. Удаление увядших цветков с этих кустарников помогает сохранить аккуратный вид и поддерживает здоровый рост.

Голубая гортензия
Фото: pixnio.com by Brian Lopez, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Голубая гортензия

Время и необходимость обрезки цветков зависят от типа гортензии, условий произрастания и желаемого внешнего вида куста. Знание, когда удалять цветки летом — а когда это делать не следует — поможет вам максимально использовать красоту цветения в текущем сезоне и подготовит куст к успешному цветению в следующем году.

Нужно ли обрезать гортензии летом?

Летом вы можете и даже должны обрезать гортензии, но важно понимать, что необходимость в этом зависит от сорта растения и ваших целей по обрезке. 

Если у вас не сорт гортензии, который цветет несколько раз за сезон, то удаление увядших цветков не приведет к образованию новых цветков в летний период. Тем не менее, удаление отцветших соцветий способствует более аккуратному виду и может стимулировать сильный рост новых стеблей, что приведёт к большим цветкам в следующем сезоне.

Для гортензий с новыми побегами (например, метельчатых или гладких сортов), которые цветут на стеблях, образованных в текущем сезоне, лучше остановить обрезку к середине августа, чтобы избежать стимуляции растения в конце сезона и ненужного роста. Вам нужно помочь кустику подготовиться к зимовке, так как новые побеги могут не пережить холод.

Для сортов с старыми побегами, которые цветут на стеблях, выросших в прошлом году, не обрезайте позже конца июля. Если вы отрежете слишком поздно, то можете удалить цветочные бутоны, которые образуются позже, и это приведёт к разочарованию в следующем сезоне.

Чем раньше вы обрежете сорта с повторным цветением летом, тем лучше. Это минимизирует риск пропустить окно для повторного цветения.

Как правильно обрезать гортензии

Узнать, как обрезать гортензии летом, несложно. Следуйте этим простым шагам для достижения наилучших результатов.

  1. Обработайте острые секаторы или ножницы для обрезки, чтобы предотвратить распространение вредителей или болезней.
  2. Найдите увядший цветок гортензии и аккуратно обрежьте стебель прямо над следующей парой здоровых листьев под увядшим соцветием. Не обрезайте слишком низко, чтобы не повредить цветение в следующем году.
  3. Повторите это для всех увядших, коричневых или поникших цветков на кусте.

Как восстановить гортензию без обрезки

Если ваша гортензия плохо цветет или имеет увядающие, коричневые или желтые листья, это может быть признаком стресса растения. 

Обрезка не поможет восстановить стрессовую гортензию, но при условии, что ваше растение не слишком больно, вы можете предпринять меры для его восстановления.

Попробуйте отрегулировать режим полива: земля должна быть равномерно влажной, но не сырой. В период сильной жары вы можете обеспечить временную тень, а также удалить сухие или поврежденные ветки, чтобы минимизировать риск появления вредителей, улучшить циркуляцию воздуха и предотвратить заболевания гортензий.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
