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Сначала боролись, теперь молятся: сорняки стали лучшим удобрением лета

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3:47
Садоводство » Советы

Садоводы и огородники зачастую сталкиваются с проблемой сорняков. Эти нежелательные растения могут неблагоприятно влиять на рост культур, забирая у них необходимые питательные вещества. Вместо того чтобы сражаться с ними и избавляться от них, можно использовать сорняки в своих интересах. Август — идеальный месяц для заготовки "чайного" настоя из сорняков, который окажет мощное благоприятное воздействие на ваши растения, обеспечивая их необходимыми микроэлементами и питательными веществами. 

Сад, огород, грядка
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород, грядка

Почему стоит использовать сорняки?

Сорняки, несмотря на своё название, могут быть настоящим кладезем питательных веществ. Многие из них содержат калий, азот, фосфор и другие микроэлементы, которые полезны для роста культур. Их особое преимущество заключается в том, что они зачастую устойчивы к различным болезням и вредителям, что делает их отличным дополнением к вашей программе органического земледелия.

Ингредиенты для чая из сорняков

Для приготовления "чая" вам понадобятся:

  • Сорняки (например, крапива, одуванчик, мать-и-мачеха, полынь и т. д.)
  • Вода
  • Ёмкость для настойки (ведро, бочка или большая банка)

Шаги по приготовлению "чая" из сорняков

Сбор сорняков

Начните с того, что соберите сорняки. Идеально подойдут молодые побеги и листья — они содержат наибольшее количество питательных веществ. Собирайте только те растения, которые вы можете идентифицировать и уверены в их безопасности. Избегайте загрязнённых участков, дороги и мест, где могут находиться химикаты.

Подготовка сырья

Измельчите собранные сорняки. Для этого подойдет нож или секатор. Измельчение увеличит площадь поверхности, что способствует лучшему экстрагированию полезных веществ в процессе настойки.

Настойка

Поместите измельчённые сорняки в емкость и залейте их водой. Пропорция может быть следующей: на 1 часть сырья — 5 частей воды. Например, если вы используете 1 кг сорняков, вам понадобится 5 литров воды.

Настаивание

Накройте ёмкость крышкой или марлей и оставьте на 5-10 дней в тёплом и тенистом месте. Это время необходимо для того, чтобы начался процесс ферментации. Помните, что в процессе может образовываться сильный запах, поэтому лучше держать настой в отдалении от жилых помещений.

Процеживание

После истечения срока настаивания, необходимо процедить получившийся "чай" через марлю или мелкое сито. Отжимайте остатки, чтобы извлечь максимальное количество питательных веществ.

Разбавление

Перед использованием "чай" нужно разбавить водой в пропорции 1:10 (1 часть настоя к 10 частям воды). Это предотвратит ожоги корней и защитит растения от перенасыщения.

Удобрение растений

Поливать растения раствором можно в любое время, однако лучше всего делать это в вечерние или утренние часы. Настой из сорняков можно использовать как удобрение для овощей, цветущих растений и даже для кустарников. Это добавит им сил и улучшит урожай.

Превращение сорняков в "золото" для ваших растений — это простой и экологически чистый способ обеспечить свои грядки необходимыми питательными веществами. Август — это время, когда природа щедро одаривает нас своим изобилием, и вместо ненужной борьбы с сорняками, попробуйте использовать их в качестве мощного удобрения.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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