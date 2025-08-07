Здоровая клубника страдает не от вредителей, а от вашей доброты: чего нельзя делать в августе

Почему важно обрезать клубнику в конце лета — рекомендации агрономов

3:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Обрезка клубники в конце лета — это обязательная агрономическая практика, которая существенно влияет на здоровье растений и урожайность в следующем сезоне. Многие садоводы забывают о важности этой процедуры, однако она помогает не только поддерживать порядок на участке, но и значительно увеличить количество и качество плодов. Рассмотрим, зачем нужна обрезка клубники и что она даст в будущем.

Фото: Own work by Bjoertvedt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Куст клубники

Удаление старых и больных листьев

С возрастом у клубники листья начинают стареть, желтеть и терять свою жизнеспособность. Удаление старых, высохших и повреждённых листьев не только улучшает эстетический вид куста, но и препятствует распространению различных заболеваний. Больные листья могут стать источником поражения для здоровых растений, поэтому их своевременное удаление крайне важно.

Стимуляция роста новых побегов

Обрезка способствует стимуляции роста новых, более здоровых листьев и стеблей. Молодые побеги, которые появляются в результате обрезки, будут крепче и устойчивее к неблагоприятным условиям. Это, в свою очередь, повысит общую устойчивость куста к заболеваниям и вредителям, а также улучшит фотосинтетическую активность растений.

Улучшение вентиляции и освещения

Загущённые кусты клубники могут страдать от недостатка солнечного света и хорошей циркуляции воздуха, что приводит к замедлению роста и созревания плодов. Обрезка позволяет разделить кусты и улучшить их вентиляцию. Это особенно важно в условиях повышенной влажности, поскольку хорошая циркуляция воздуха помогает предотвратить развитие грибковых заболеваний.

Увеличение урожайности

Клубника, обрезанная в конце лета, как правило, даёт более обильный и качественный урожай в следующем сезоне. Обрезка помогает растению накопить силы, которые пойдут на формирование новых цветочных почек. Чем больше и крепче будут эти почки, тем больше клубники вы соберёте на следующий год.

Поддержка формы куста

Регулярная обрезка помогает поддерживать компактную и аккуратную форму куста. Это упрощает уход за растениями, такие как полив, подкормка и защита от вредителей. Аккуратные кусты легче укрывать на зиму, что также влияет на их здоровье в целом.

Улучшение почвы

Обрезка также помогает улучшить состояние почвы. Срезанные листья и побеги можно использовать в качестве мульчи, что предотвратит рост сорняков и сохранит влагу в почве. Кроме того, разлагаясь, они добавят питательные вещества в почву, что благотворно скажется на росте клубники.

Подготовка к зиме

Правильная обрезка завершает летний цикл жизни клубники и помогает растениям подготовиться к зиме. Удалив лишние листья и побеги, вы уменьшаете вероятность подмерзания, так как скопление снега и льда нарастающих листьев может вызвать образование ледяной корки, которая повредит растение.

Обрезка клубники в конце лета — это важный этап ухода за растениями, который обеспечивает их здоровье и благополучие в следующем сезоне. Регулярная обрезка позволяет избежать множества проблем, вырастить крепкие и плодоносящие кусты, а также наслаждаться вкусным и качественным урожаем.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa).

