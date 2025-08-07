Осенью в теплице больше дел, чем летом: урожай собрали, теперь начинается настоящая работа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Агрономы рассказали, как обработать теплицу осенью для защиты от вредителей
Садоводство » Советы

Осень — это время не только сбора урожая, но и подготовки теплицы к следующему сезону. Правильная подготовка поможет сохранить здоровье почвы, предотвратить болезни и вредителей, а также обеспечить успешное начало нового садового года.

теплица
Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under Рublic domain
теплица

Уборка остатков растений

Первым и самым важным шагом является уборка остатков растений. Удалите все стебли, листья и плоды, которые остались после урожая. Это предотвратит накопление организмов, способствующих развитию болезней и вредителей.

Что делать:

  • Полностью срежьте растения у корня.
  • Соберите и утилизируйте остатки, не оставляя их в теплице или на участке.
  • Свежие остатки можно закомпостировать, но только после их предварительной обработки.

Очистка и дезинфекция теплицы

После удаления остатков растений обязательно проведите уборку и дезинфекцию теплицы. Это поможет уничтожить болезнетворные микроорганизмы и личинки вредителей, которые могли остаться в теплице.

Что делать:

  • Протрите стены, окна и каркас теплицы.
  • Обработайте все поверхности и инструменты раствором моющего средства или специальными дезинфицирующими средствами.
  • Не забудьте о почве: при необходимости добавьте в нее известь, чтобы уменьшить кислотность и предотвратить болезни.

Подготовка почвы

Качественная подготовка почвы — это залог успешного урожая. Осень — прекрасное время для внесения удобрений и улучшения структуры почвы.

Что делать:

  • Внесите органические удобрения, такие как компост или перепревший навоз. Это поможет обогатить почву питательными веществами.
  • Проводите рыхление почвы, чтобы улучшить аэрацию и дренаж.
  • При наличии проблем с кислотностью проверьте pH почвы и при необходимости внесите дополнительно известь.

Планирование следующего сезона

Осень — это отличное время для планирования нового посадочного сезона. Обдумайте, какие культуры вы хотите вырастить в следующем году и как их лучше размещать.

Что делать:

  • Учтите севооборот: не сажайте те же культуры на одно и то же место, чтобы избежать истощения почвы и накопления болезней.
  • Приготовьте схемы посадки, учитывая совместимость растений и их потребности в свете и пространстве.

Защита теплицы

На осень стоит позаботиться о правильной защите теплицы от непогоды и температурных колебаний.

Что делать:

  • Проверьте, нет ли трещин и щелей в каркасе, которые могут привести к утечкам тепла. Отремонтируйте или заделайте их.
  • Уберите стеклянные или пластиковые панели, если они повреждены, и замените их на новые.

Укрытие растений

Если вы планируете высаживать поздние культуры, такие как зимний чеснок или салаты, не забудьте о защите этих растений.

Что делать:

  • Укройте растения нетканым материалом или пленкой, чтобы защитить их от холода и заморозков.
  • Используйте мульчу для защиты корней и улучшения условий для зимовки.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
