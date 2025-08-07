Осенью в теплице больше дел, чем летом: урожай собрали, теперь начинается настоящая работа

Агрономы рассказали, как обработать теплицу осенью для защиты от вредителей

Осень — это время не только сбора урожая, но и подготовки теплицы к следующему сезону. Правильная подготовка поможет сохранить здоровье почвы, предотвратить болезни и вредителей, а также обеспечить успешное начало нового садового года.

Уборка остатков растений

Первым и самым важным шагом является уборка остатков растений. Удалите все стебли, листья и плоды, которые остались после урожая. Это предотвратит накопление организмов, способствующих развитию болезней и вредителей.

Что делать:

Полностью срежьте растения у корня.

Соберите и утилизируйте остатки, не оставляя их в теплице или на участке.

Свежие остатки можно закомпостировать, но только после их предварительной обработки.

Очистка и дезинфекция теплицы

После удаления остатков растений обязательно проведите уборку и дезинфекцию теплицы. Это поможет уничтожить болезнетворные микроорганизмы и личинки вредителей, которые могли остаться в теплице.

Что делать:

Протрите стены, окна и каркас теплицы.

Обработайте все поверхности и инструменты раствором моющего средства или специальными дезинфицирующими средствами.

Не забудьте о почве: при необходимости добавьте в нее известь, чтобы уменьшить кислотность и предотвратить болезни.

Подготовка почвы

Качественная подготовка почвы — это залог успешного урожая. Осень — прекрасное время для внесения удобрений и улучшения структуры почвы.

Что делать:

Внесите органические удобрения, такие как компост или перепревший навоз. Это поможет обогатить почву питательными веществами.

Проводите рыхление почвы, чтобы улучшить аэрацию и дренаж.

При наличии проблем с кислотностью проверьте pH почвы и при необходимости внесите дополнительно известь.

Планирование следующего сезона

Осень — это отличное время для планирования нового посадочного сезона. Обдумайте, какие культуры вы хотите вырастить в следующем году и как их лучше размещать.

Что делать:

Учтите севооборот: не сажайте те же культуры на одно и то же место, чтобы избежать истощения почвы и накопления болезней.

Приготовьте схемы посадки, учитывая совместимость растений и их потребности в свете и пространстве.

Защита теплицы

На осень стоит позаботиться о правильной защите теплицы от непогоды и температурных колебаний.

Что делать:

Проверьте, нет ли трещин и щелей в каркасе, которые могут привести к утечкам тепла. Отремонтируйте или заделайте их.

Уберите стеклянные или пластиковые панели, если они повреждены, и замените их на новые.

Укрытие растений

Если вы планируете высаживать поздние культуры, такие как зимний чеснок или салаты, не забудьте о защите этих растений.

Что делать:

Укройте растения нетканым материалом или пленкой, чтобы защитить их от холода и заморозков.

Используйте мульчу для защиты корней и улучшения условий для зимовки.

