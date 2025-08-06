Как обрезка в сентябре помогает собрать урожай, будто лето только началось

Пасынки у перцев и баклажанов мешают урожаю — агрономы объяснили

2:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Лето подходит к концу, и многие садоводы сталкиваются с вопросом об уходе за перцами и баклажанами: нужно ли обрывать пасынки или оставить их расти? Пасынки — это боковые побеги, которые появляются из пазух листьев и могут существенно влиять на урожайность и качество плодов.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сладкий перец

Зачем обрывать пасынки?

Улучшение вентиляции и освещения

Обрывание пасынков помогает улучшить вентиляцию в кроне растения и обеспечивает лучшую экспозицию плодов к солнечному свету. Это особенно важно для перцев и баклажанов, поскольку хорошее освещение способствует лучшей фотосинтетической активности и, как следствие, увеличению урожайности.

Снижение нагрузки на растение

Пасынки могут истощать растение, отбирая у него питательные вещества и влагу. Если дать им развиваться, они будут конкурировать с основным стеблем и плодами за ресурсы. Удаление боковых побегов позволяет растению направить свои силы на формирование крупных и качественных плодов.

Формирование куста

Пасынки вмешиваются в формирование куста, делая его разросшимся и менее удобным для ухода. Удаление боковых побегов помогает создать компактный и ухоженный куст, что облегчает сбор урожая и уход за растением.

Когда и как обрывать пасынки?

Оптимальное время

Наилучшее время для обрыва пасынков — это конец лета и начало осени. В этот период развитие основных плодов уже начинается, и растение не успеет нарастить новые боковые побеги. Удаляя пасынки в это время, вы сможете сосредоточиться на созревании и здоровье оставшихся плодов.

Техника обрыва

Обрывать пасынки следует осторожно, чтобы не повредить основной стебель и листья. Используйте острые ножницы или секатор, чтобы сделать чистый срез. При этом лучше всего обрывать пасынки, которые меньше 10 см в высоту, чтобы минимизировать стресс для растения.

Не все пасынки равны

Обратите внимание на состояние и размер пасынков. Если они довольно крупные и хорошо развиты, их можно оставить, если они не мешают формированию плодов. Иногда боковые побеги могут дать дополнительный урожай, если на них уже завязаны цветы или плоды.

В конце лета обрывание пасынков у перцев и баклажанов — это важная агрономическая практика, которая способствует улучшению качества и количества урожая. Удаляя боковые побеги, вы позволяете растению сконцентрироваться на формировании крупных и вкусных плодов, а также упрощаете уход за растением.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

