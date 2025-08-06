Устойчивые кабачки: как избежать гнили завязей с помощью одного секретного ингредиента

Борная кислота помогает усвоению кальция и укрепляет плоды кабачков

3:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кабачки — неприхотливая культура, но даже опытные огородники сталкиваются с проблемой гнили завязей. Чтобы вырастить крепкие и здоровые плоды, важно наладить правильную систему питания растений. Ключевую роль играют кальций, фосфор и соблюдение баланса других элементов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кабачки на грядке

Почему загнивают завязи

Чаще всего гниль возникает из-за дефицита кальция, который ослабляет ткани завязей. Влажная погода, резкие перепады температуры и переувлажнённая почва усиливают проблему. Без укреплённой клеточной структуры плоды становятся уязвимыми к грибковым заболеваниям.

Кальциевая селитра — первая помощь

Во время активного формирования завязей рекомендуется полив под корень раствором кальциевой селитры. Это помогает быстро восполнить недостаток кальция и повысить устойчивость плодов к заболеваниям.

Зола — природный источник минералов

Древесная зола обогащает почву кальцием, калием, фосфором и микроэлементами. Её можно:

вносить в лунки при посадке,

использовать для зольного настоя (1 стакан золы на ведро воды, настоять 1-2 суток).

Это универсальное органическое удобрение, укрепляющее завязи и стимулирующее цветение.

Бор для лучшего усвоения кальция

Опрыскивание борной кислотой (1 г на 1 л воды) улучшает транспорт кальция внутри растения. Обработка проводится по листу в фазе цветения и завязывания плодов.

Избыток азота — враг кабачков во второй половине лета

Чрезмерное азотное питание приводит к наращиванию зелёной массы в ущерб плодам. Кабачки становятся водянистыми, с рыхлой структурой и подвержены гнили. После середины лета азотные удобрения исключают.

Фосфор и калий для вкуса и плотности

Фосфорно-калийные удобрения, такие как монофосфат калия или суперфосфат, способствуют накоплению сахаров и улучшают лежкость. Их применяют строго по инструкции, под корень или по листу.

Травяные настои с кальцием и кремнием

Настои из крапивы и окопника содержат легкоусвояемый кальций и кремний. Они:

укрепляют ткани плодов,

стимулируют рост,

повышают устойчивость к болезням.

Настои применяют с интервалом 10-14 дней.

Полив и мульчирование

Регулярный, умеренный полив тёплой водой предотвращает стресс у растений. Мульчирование (солома, компост, трава) сохраняет влагу и выравнивает температуру почвы, снижая риск гнили.

Дополнительные меры профилактики

Севооборот (не выращивать кабачки на одном месте каждый год).

Выбор устойчивых сортов .

Поддержание воздушного режима в кусте (удаление лишней листвы для проветривания).

Правильно подобранные и вовремя применённые подкормки значительно повышают шансы на получение здорового и вкусного урожая кабачков. Регулярное внимание к питанию, поливу и санитарному состоянию кустов — лучшая профилактика гнили и путь к отличному результату.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

