Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автопробег электрокаров в тестах оказался ниже заявленного
Мама SHAMAN'а возглавила все фан-клубы певца ради борьбы со сплетнями
Августовская подкормка фосфором и калием влияет на цветение в следующем сезоне
Диетологи: черника, киноа и йогурт полезны для кишечника после 40
Мёд заменяет сахар в напитках и блюдах, добавляя аромат и мягкую сладость
Сетевое зарядное устройство потребляет энергию даже без подключения к гаджету
Астрономы обнаружили сверхмассивную чёрную дыру в системе Cosmic Horseshoe
Гиды: Запретный город в Пекине — крупнейший дворцовый комплекс с почти тысячей зданий
Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен могут перейти в другую команду до 2026 года

Горчица, овёс, фацелия — и никаких удобрений: зелёная подкормка работает быстрее химии

Сидераты повышают плодородие почвы за 14 дней до посадки культур
2:17
Садоводство

Многие дачники считают улучшение почвы делом долгим и трудоёмким, однако существует способ быстро повысить её плодородие — всего за 14 дней до посадки. Для этого достаточно использовать сидераты — специальные зелёные растения, которые работают как природное удобрение.

Горчица
Фото: commons.wikimedia.org by SuperJew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Горчица

Какие сидераты выбрать для экспресс-улучшения

Для краткосрочной сидерации подойдут культуры с быстрым ростом:

  • белая горчица

  • фацелия

  • редька масличная

  • овёс

Эти растения быстро формируют зелёную массу и активно разрыхляют почву корнями, насыщая её питательными веществами.

Подготовка участка к посеву

  1. Удалите все растительные остатки с грядки.

  2. Проведите неглубокое рыхление (верхний слой).

  3. Равномерно рассыпьте семена сидератов по участку.

  4. Аккуратно заделайте их граблями.

  5. Обильно полейте участок и следите за влажностью в течение первых дней.

Что происходит в течение двух недель

  • Сидераты быстро прорастают и развивают мощную корневую систему.

  • Зелёная масса активно накапливает азот, калий и фосфор.

  • Корни разрыхляют почву, улучшают её воздухообмен.

Когда и как заделывать зелёную массу

Сидераты необходимо скосить в фазе бутонизации или начале цветения, когда в растениях максимум полезных веществ. Далее:

  1. Разложите скошенную зелень по поверхности почвы.

  2. Заделайте её в верхний слой земли.

  3. Постарайтесь измельчить массу — это ускорит разложение.

Что происходит после заделки

  • Скошенная зелень разлагается, насыщая почву органикой.

  • Активизируется почвенная микрофлора и черви, что улучшает структуру.

  • Почва становится рыхлой, живой, питательной уже через 14 дней.

Когда можно сеять основные культуры

По прошествии двух недель после заделки сидератов грядка готова. Вы можете:

  • высаживать рассаду,

  • сеять семена овощей,

  • обустраивать клумбы.

Такой метод позволяет без химии и долгих подготовок дать растениям отличный старт, особенно в начале сезона.

Уточнения

Фаце́лия (лат. Phacelia) — род растений семейства Водолистниковые (Hydrophyllaceae), ранее относимый к бурачниковым (Boraginaceae) и насчитывающий 186 видов однолетних и многолетних травянистых растений, которые произрастают в Северной и Южной Америке.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Учёные Ягеллонского университета нашли третий тип древесины у Liriodendron
Наука и техника
Учёные Ягеллонского университета нашли третий тип древесины у Liriodendron Аудио 
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Домашние животные
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Знакомые Дибровых рассказали, что в доме супругов царила атмосфера отчуждённости
Гватемальцы на обед едят 7 горячих блюд под палящим солнцем
Лимфатический массаж, который меняет тело и самочувствие
Дональд Трамп предложил Эмме Томпсон свидание – актриса раскрыла, как ответила
Автоэксперт Егор Васильев: грамотное вождение помогает избежать лишних затрат на ремонт машины
Максимализм в интерьере сочетает элементы фьюжна, эклектики и китча
Фитнес для всей семьи: превращаем скучные тренировки в захватывающую игру
Сидераты повышают плодородие почвы за 14 дней до посадки культур
Вино в картонной таре: профессионалы рассказали о плюсах
Хакан Кабасакал заявил о критическом снижении кислорода в Мраморном море
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.