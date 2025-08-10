Главная ошибка дачников — герметичность: почему розам нужен воздух даже в мороз

Зимовка роз — настоящая проверка для садоводов. Одна из главных задач — защитить кусты от мороза, не создав при этом условий для выпревания. Чтобы избежать ошибок, важно грамотно выбрать укрывной материал и правильно подготовить растения к зиме.
Классическая полиэтиленовая плёнка не подходит для укрытия роз. Под ней скапливается влага, а резкие перепады температуры создают парниковый эффект, способствующий выпреванию и грибковым заболеваниям.
Нетканый материал высокой плотности (от 60 г/м²) — удерживает тепло, пропускает воздух и отводит влагу.
Еловый или сосновый лапник — натуральный вариант, создающий воздушную прослойку и защищающий от грызунов.
Окучивание основания — сухая земля, компост или смесь песка с торфом защитят корневую шейку и место прививки.
Пригибание побегов — после устойчивых заморозков (а не раньше!) аккуратно пригните плетистые и штамбовые розы к земле, зафиксируйте дугами или крючками.
Уложите нетканый материал в 2-3 слоя прямо на побеги или на каркас.
Для высоких кустов соорудите каркас из реек или проволоки в форме вигвама — он предотвратит поломку под снегом.
Материал укладывают сверху, не забывая оставить у земли продухи для вентиляции. Это убережёт кусты от запревания даже в сильные морозы.
Когда заморозки пройдут, укрытие снимают постепенно, желательно в пасмурную погоду:
Приоткрывают продухи.
Через день-два снимают основной материал.
В последнюю очередь — разокучивают основание куста.
Плавная адаптация к весеннему солнцу и температуре поможет розам пробудиться без стресса.
