Главная ошибка дачников — герметичность: почему розам нужен воздух даже в мороз

Нетканый материал и лапник создают тёплую и дышащую защиту для роз

Зимовка роз — настоящая проверка для садоводов. Одна из главных задач — защитить кусты от мороза, не создав при этом условий для выпревания. Чтобы избежать ошибок, важно грамотно выбрать укрывной материал и правильно подготовить растения к зиме.

Фото: commons.wikimedia.org by Huhu Роза

Почему плёнка — плохой вариант

Классическая полиэтиленовая плёнка не подходит для укрытия роз. Под ней скапливается влага, а резкие перепады температуры создают парниковый эффект, способствующий выпреванию и грибковым заболеваниям.

Лучшие материалы для укрытия

Нетканый материал высокой плотности (от 60 г/м²) — удерживает тепло, пропускает воздух и отводит влагу.

Еловый или сосновый лапник — натуральный вариант, создающий воздушную прослойку и защищающий от грызунов.

Подготовка роз к укрытию

Окучивание основания — сухая земля, компост или смесь песка с торфом защитят корневую шейку и место прививки. Пригибание побегов — после устойчивых заморозков (а не раньше!) аккуратно пригните плетистые и штамбовые розы к земле, зафиксируйте дугами или крючками.

Как укрыть правильно

Уложите нетканый материал в 2-3 слоя прямо на побеги или на каркас.

Для высоких кустов соорудите каркас из реек или проволоки в форме вигвама — он предотвратит поломку под снегом.

Материал укладывают сверху, не забывая оставить у земли продухи для вентиляции. Это убережёт кусты от запревания даже в сильные морозы.

Весеннее снятие укрытия

Когда заморозки пройдут, укрытие снимают постепенно, желательно в пасмурную погоду:

Приоткрывают продухи. Через день-два снимают основной материал. В последнюю очередь — разокучивают основание куста.

Плавная адаптация к весеннему солнцу и температуре поможет розам пробудиться без стресса.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

