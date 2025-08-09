Умные садоводы знают: сентябрь — месяц, когда побеждает тот, кто успел накрыть вовремя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:43
Садоводство

Сентябрь — время, когда тепло ещё чувствуется, но холодные ночи уже напоминают о переменах. И если вы хотите продолжать собирать свежие овощи и зелень, пришло время сделать выбор: теплица или парник. Оба варианта защищают от осенних сюрпризов, но у каждого — свои плюсы и границы возможностей.

Оранжерея
Фото: commons.wikimedia.org by James Steakley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Оранжерея

Теплица: капитальный подход

Стационарная теплица из поликарбоната или стекла — это полноценное убежище для растений. Она создаёт стабильный микроклимат, защищает от ветра и сохраняет тепло намного дольше. В такой конструкции легко разместить:

  • высокорослые томаты

  • перцы

  • баклажаны

  • зелень "на поток": салаты, укроп, лук на перо и пр.

Теплица выдерживает осень, а при наличии обогрева — и зиму. В ней можно установить форточки, вентиляторы или автоматические системы проветривания, подключить подсветку и сделать почти круглогодичный огород.

Парник: быстрый и мобильный

Если у вас пара грядок и задача — продлить сезон на 3-6 недель, вполне хватит парника. Это легкая конструкция, которую можно собрать за час: дуги и укрывной материал — агроволокно или плёнка. Парник хорош для:

  • редиса

  • шпината

  • рукколы

  • салатов

  • осенней редьки

Парник не требует фундамента, легко переносится и проветривается простым поднятием материала с одного края. Он идеально подходит тем, кто хочет простой и недорогой способ сохранить урожай до первых серьёзных заморозков.

Что выбрать

Теплица подойдёт, если

  • вы выращиваете много разных культур

  • планируете растить овощи до поздней осени или зимой

  • у вас уже есть фундамент или возможность установить его

  • готовы вложиться в монтаж и обогрев при необходимости

Парник хорош, если

  • нужно защитить 1-2 грядки от холодов

  • вы хотите минимум затрат и быструю установку

  • выращиваете зелень и холодостойкие культуры

  • планируете использовать конструкцию временно

Ещё важный нюанс — свет

Сентябрьский день заметно короче. В теплице проще установить досветку, особенно если вы планируете держать растения дольше обычного. В парнике с этим сложнее — он больше зависит от естественного освещения.

У каждой конструкции — своя роль. Если хотите максимум контроля и длительное использование — ставьте теплицу. Если цель — продлить сезон на месяц-два без лишних хлопот, выбирайте парник. В любом случае это даст растениям больше времени на созревание — а вам, на удовольствие от свежей зелени.

Уточнения

Парни́к — малогабаритное неотапливаемое строение для защиты культурных растений от воздействия неблагоприятных погодных условий.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
