Как не превратить ароматные яблоки в подгнившую массу: инструкция по домашнему хранению

Яблоки нельзя мыть перед хранением — это ускоряет их порчу

Свежие, ароматные, с характерным хрустом — яблоки особенно вкусны зимой. Но что делать, если у вас нет подвала или погреба? Хорошая новость — сохранить урожай до морозов вполне возможно даже в квартире. Главное — выбрать правильные сорта, соблюсти аккуратность при сборе и создать подходящий микроклимат.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблоня

Выбираем правильные яблоки

Долго хранятся только позднеспелые сорта, такие как Антоновка, Северный синап, Пепин шафранный, Богатырь, Уэлси и им подобные. Летние и раннеосенние яблоки для хранения не годятся — они быстро портятся, даже в идеальных условиях.

Собирайте яблоки в сухую погоду. Снимайте их с ветки аккуратно, вместе с плодоножкой. Даже небольшая вмятина или царапина — это будущий очаг гнили.

Подготовка к хранению: не мойте и не протирайте

Плоды, которые пойдут "на зиму", не нужно мыть или натирать. На кожице есть естественный восковой налёт — он защищает от потери влаги и проникновения бактерий.

Отсортируйте яблоки: отложите повреждённые, червивые, с пятнами или без плодоножки. Для хранения подходят только целые, крепкие и средней величины плоды.

Как упаковать яблоки правильно

Каждое яблоко заверните в мягкую бумагу — подойдут бумажные полотенца, салфетки или специальная упаковочная бумага. Газеты использовать нельзя из-за токсичной краски.

Разложите плоды в картонные коробки или деревянные ящики в 1-2 слоя. Лучше, если яблоки не будут соприкасаться друг с другом. Прокладывайте слои бумагой или гофрокартоном.

Где хранить, если нет подвала

Лучшее место — самое прохладное и тёмное в доме. Это может быть:

утеплённый балкон

неотапливаемая кладовка

тамбур между дверями

Главное — чтобы температура держалась в пределах 0…+5°C, а влажность — около 85-90%.

Если воздух сухой — поставьте в ящик открытую ёмкость с водой или вложите немного влажного мха-сфагнума в бумаге.

При угрозе сильных морозов укройте ящики старыми одеялами или пенопластом, чтобы плоды не промёрзли.

Уход за зимними запасами

Раз в 2-3 недели проверяйте яблоки. Даже одно подгнившее может испортить остальные — убирайте подозрительные без жалости. Профилактика — лучшее средство от потерь.

Результат — сочные яблоки до весны

Если всё сделать правильно, вы будете лакомиться яблоками даже в январе — с той же хрустящей кожицей и настоящим ароматом, будто только что с дерева.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запечённом виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

