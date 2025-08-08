Теплица может стать рассадником инфекции: как не запустить катастрофу после сбора урожая

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Завершился сезон — и кажется, можно отдохнуть. Но у опытного дачника осень в теплице — время стратегически важной работы. Именно сейчас закладывается фундамент здоровья будущего урожая. Всё, что сделаете осенью, весной вернётся плодородием, сильной рассадой и устойчивыми растениями.

теплица
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
теплица

С чего начать: уборка и чистота

Первое, что нужно сделать — убрать все растительные остатки. Не только ботву, но и корни, упавшие плоды, сорняки — всё это потенциальные источники болезней и вредителей. Не оставляйте их даже в компостной куче — лучше сжечь или вынести подальше от участка.

Затем — генеральная уборка теплицы. Каркас, плёнка, стекло, стеллажи — всё нужно тщательно вымыть. Подойдут мыльные растворы, сода или специальные средства от водорослей и плесени. Цель — избавиться от спор грибков, налёта и микробов, накопившихся за сезон.

Обработка и профилактика

После уборки наступает время биологической защиты. Поверхности и почву можно обработать биопрепаратами — например, триходермой или сенной палочкой. Это безопасный и эффективный способ подавить патогены и сбалансировать микрофлору.

Если в этом сезоне были болезни или вредители, подумайте о более серьёзной дезинфекции: серной шашкой или разрешёнными химсредствами. Главное — строго соблюдать инструкции и обязательно проветрить теплицу после обработки.

Что делать с почвой

Почва за сезон истощается, и её нужно оздоровить. Глубоко перекопайте грядки, внесите зрелый компост, перегной и фосфорно-калийные удобрения. Иногда полезно снять 5-10 см верхнего слоя и заменить на свежую почвосмесь.

Полезный приём — посев сидератов (горчица, вика, рожь). Они не только обогащают почву, но и подавляют развитие некоторых болезней, улучшают структуру и служат зелёным удобрением.

Проверка конструкции и оборудования

Обязательно осмотрите каркас, покрытие, швы и крепления. Все трещины и щели нужно заделать, чтобы теплица не теряла тепло и в неё не проникали грызуны.

Если в теплице есть системы капельного полива, прочистите и промойте их. Застоявшаяся влага — идеальное место для размножения бактерий.

Не забудьте про инвентарь: лопаты, грабли, подвязки и шпалеры нужно очистить и при необходимости продезинфицировать. Всё лишнее — вынести и рассортировать.

Результат: меньше хлопот весной

После такой подготовки весной не придётся тратить силы на уборку и дезинфекцию — теплица уже будет ждать только рассаду. А главное — растения стартуют в чистой, сбалансированной среде, что повышает их устойчивость и урожайность.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
