Теплица может стать рассадником инфекции: как не запустить катастрофу после сбора урожая

Перекопка и компост осенью восстанавливают плодородие тепличной почвы

Завершился сезон — и кажется, можно отдохнуть. Но у опытного дачника осень в теплице — время стратегически важной работы. Именно сейчас закладывается фундамент здоровья будущего урожая. Всё, что сделаете осенью, весной вернётся плодородием, сильной рассадой и устойчивыми растениями.

С чего начать: уборка и чистота

Первое, что нужно сделать — убрать все растительные остатки. Не только ботву, но и корни, упавшие плоды, сорняки — всё это потенциальные источники болезней и вредителей. Не оставляйте их даже в компостной куче — лучше сжечь или вынести подальше от участка.

Затем — генеральная уборка теплицы. Каркас, плёнка, стекло, стеллажи — всё нужно тщательно вымыть. Подойдут мыльные растворы, сода или специальные средства от водорослей и плесени. Цель — избавиться от спор грибков, налёта и микробов, накопившихся за сезон.

Обработка и профилактика

После уборки наступает время биологической защиты. Поверхности и почву можно обработать биопрепаратами — например, триходермой или сенной палочкой. Это безопасный и эффективный способ подавить патогены и сбалансировать микрофлору.

Если в этом сезоне были болезни или вредители, подумайте о более серьёзной дезинфекции: серной шашкой или разрешёнными химсредствами. Главное — строго соблюдать инструкции и обязательно проветрить теплицу после обработки.

Что делать с почвой

Почва за сезон истощается, и её нужно оздоровить. Глубоко перекопайте грядки, внесите зрелый компост, перегной и фосфорно-калийные удобрения. Иногда полезно снять 5-10 см верхнего слоя и заменить на свежую почвосмесь.

Полезный приём — посев сидератов (горчица, вика, рожь). Они не только обогащают почву, но и подавляют развитие некоторых болезней, улучшают структуру и служат зелёным удобрением.

Проверка конструкции и оборудования

Обязательно осмотрите каркас, покрытие, швы и крепления. Все трещины и щели нужно заделать, чтобы теплица не теряла тепло и в неё не проникали грызуны.

Если в теплице есть системы капельного полива, прочистите и промойте их. Застоявшаяся влага — идеальное место для размножения бактерий.

Не забудьте про инвентарь: лопаты, грабли, подвязки и шпалеры нужно очистить и при необходимости продезинфицировать. Всё лишнее — вынести и рассортировать.

Результат: меньше хлопот весной

После такой подготовки весной не придётся тратить силы на уборку и дезинфекцию — теплица уже будет ждать только рассаду. А главное — растения стартуют в чистой, сбалансированной среде, что повышает их устойчивость и урожайность.

