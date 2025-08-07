Калий вместо азота, тень вместо солнца: как вырастить вкусные огурцы даже в августе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Казалось бы, август — идеальное время для сбора хрустящих и сочных огурцов. Но нередко именно в этот период плоды начинают горчить. Причина — не болезнь, а стресс, с которым сталкивается растение. В результате вырабатывается кукурбитацин — горькое вещество, которое портит вкус даже самых красивых на вид огурцов.

Огурцы на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы на грядке

Основные причины появления горечи

  1. Резкие перепады температур
    Август — месяц контрастов: жаркие дни сменяются прохладными ночами. Для огурцов, которые любят стабильное тепло, это настоящий стресс. Именно такие перепады провоцируют выработку кукурбитацина.
  2. Нерегулярный полив
    Огурцы чувствительны к недостатку влаги. Если забывать поливать или поливать резко и неравномерно, особенно в жаркие дни, растение страдает от водного дефицита — и снова реагирует горечью.
  3. Перегрев плодов
    Палящее солнце в августе — ещё один стрессовый фактор. Листья не всегда справляются с защитой, особенно если кусты оголены. Перегрев — частая причина горечи в открытом грунте и теплицах.
  4. Ошибки в питании
    Дисбаланс удобрений тоже играет роль. Избыток азота и недостаток калия ослабляют растение и делают его более восприимчивым к стрессу. Итог — снова горечь.
  5. Генетика сорта
    Старые сорта чаще горчат, особенно в неблагоприятных условиях. Современные гибриды с маркировкой "без горечи" или "генетически без горечи" реже страдают от этого дефекта.

Что делать, чтобы огурцы не горчили

  • Поливайте регулярно и только тёплой водой. Почва должна быть стабильно влажной, но без застоя.

  • Мульчируйте грядки — это помогает удерживать влагу и сглаживать температурные колебания.

  • Притеняйте растения в жару с помощью сеток или побелки стекла в теплице.

  • Собирайте плоды вовремя. Переросшие огурцы накапливают больше кукурбитацина.

  • Выбирайте устойчивые гибриды F1, особенно если в прошлом году столкнулись с горечью.

  • Формируйте куст правильно. Загущенные посадки — источник стресса из-за нехватки воздуха и света.

  • Вносите калий - как в корневом, так и внекорневом виде. Он повышает устойчивость к стрессу и улучшает вкус плодов.

Что в итоге

Август сам по себе не делает огурцы горькими. Причина — в условиях, которые создаются именно в этом месяце: жара, перепады температур, усталые растения и огрехи в уходе. Зная, как работает кукурбитацин и что его провоцирует, можно сохранить урожай вкусным до конца сезона.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
