Калий вместо азота, тень вместо солнца: как вырастить вкусные огурцы даже в августе

Казалось бы, август — идеальное время для сбора хрустящих и сочных огурцов. Но нередко именно в этот период плоды начинают горчить. Причина — не болезнь, а стресс, с которым сталкивается растение. В результате вырабатывается кукурбитацин — горькое вещество, которое портит вкус даже самых красивых на вид огурцов.
Поливайте регулярно и только тёплой водой. Почва должна быть стабильно влажной, но без застоя.
Мульчируйте грядки — это помогает удерживать влагу и сглаживать температурные колебания.
Притеняйте растения в жару с помощью сеток или побелки стекла в теплице.
Собирайте плоды вовремя. Переросшие огурцы накапливают больше кукурбитацина.
Выбирайте устойчивые гибриды F1, особенно если в прошлом году столкнулись с горечью.
Формируйте куст правильно. Загущенные посадки — источник стресса из-за нехватки воздуха и света.
Вносите калий - как в корневом, так и внекорневом виде. Он повышает устойчивость к стрессу и улучшает вкус плодов.
Август сам по себе не делает огурцы горькими. Причина — в условиях, которые создаются именно в этом месяце: жара, перепады температур, усталые растения и огрехи в уходе. Зная, как работает кукурбитацин и что его провоцирует, можно сохранить урожай вкусным до конца сезона.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
