Секрет вызревания до осени: как освободить томаты от лишнего и не навредить

Прекращение полива в конце лета вызывает стресс у томатов и гниль плодов

2:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вроде бы всё уже сделано: кусты ухожены, плоды наливаются, и вот-вот наступит томатное изобилие. Но именно в августе один неверный шаг может перечеркнуть месяцы стараний. Есть три главные ошибки, которые легко допустить — и которые так же легко избежать.

Фото: commons.wikimedia.org by Manjithkaini из малаялам Википедия, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Томаты

Ошибка №1: полное удаление листьев

Некоторые дачники ошибочно думают, что если полностью оголить куст, помидоры быстрее покраснеют. На деле — наоборот. Листья — это "фабрика" фотосинтеза, именно они поставляют питательные вещества к плодам. Без них налив и окрашивание замедляются, а иногда и вовсе останавливаются.

Что делать правильно

Удаляйте только нижние пожелтевшие или больные листья, а также те, что закрывают кисти с плодами. Куст должен оставаться зелёным и дышащим, но не загущенным.

Ошибка №2: прекращение полива

В конце лета кажется, что полив уже не так важен. На самом деле, засуха — это стресс. Вместо того чтобы зреть, растение начинает "выживать" и экономить ресурсы. В итоге плоды останавливаются в развитии, появляются трещины и вершинная гниль.

Что делать правильно

Сохраняйте умеренную влажность почвы. Особенно важно это в жаркие и ветреные дни. Полив — не обильный, но регулярный и равномерный.

Ошибка №3: лишний азот

В августе томатам не нужен рост — им нужно дозревание. Азот в этот период провоцирует "жирование" куста: зелёная масса растёт, а плоды зреют медленно.

Что делать правильно

Подкормки только калийно-фосфорные. Калий ускоряет окраску, улучшает вкус, а фосфор помогает растениям использовать энергию на нужды плодов, а не на листья.

Свет и сбор: важные финальные приёмы

Даже при правильном уходе помидоры могут долго не краснеть, если спрятаны в листве. Тени внутри куста — одна из причин задержки созревания.

Решение

Прореживайте зелень вокруг кистей, но аккуратно, не оголяя куст полностью. Цель — свет на плоды, но при сохранении листового питания.

Также помогает своевременный сбор бурых томатов. Их дозревание в комнате освобождает ресурсы растения для оставшихся плодов. Не держите на кусте крупные помидоры слишком долго — это тормозит вызревание других.

Август — ключевой месяц для сбора максимального урожая. Не лишайте кусты листьев, не забывайте о поливе и не перекармливайте азотом. Немного света, вовремя собранные плоды и точечный уход — и ваши томаты будут краснеть до самых холодов.

Уточнения

Rotten Tomatoes (в переводе с англ. — «гнилые помидоры»; произносится — Ро́т(э)н томэ́йтос) — сайт-агрегатор рецензий, на котором собирают обзоры фильмов и сериалов из различных изданий, информацию о фильмах и новости кинематографа.

