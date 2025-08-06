Слишком много пасынков — слишком мало плодов: что удалить, чтобы было что есть

В августе пасынкование перцев и баклажанов направляют на дозревание плодов

3:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Конец лета — это уже не про формирование куста, а про вызревание урожая. В августе главная цель — не нарастить зелёную массу, а помочь уже завязавшимся плодам созреть. Тактика пасынкования в это время заметно отличается от начала сезона.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Урожай перцев

Что происходит с растениями в августе

К этому времени кусты уже сформировались, завязей достаточно, и новых побегов становится всё больше. Но не все они полезны. Одни мешают проветриванию, другие уводят силы от плодов, которые уже налились и готовы к созреванию.

Важно: чрезмерная обрезка может ослабить растение, особенно если удалить слишком много листьев. Именно листовой аппарат обеспечивает питание плодам. Поэтому нужно действовать выборочно и аккуратно.

Если тепло сохранится

Если синоптики не обещают скорого похолодания, уберите только ненужные мелкие пасынки внизу куста и внутри кроны. Это улучшит циркуляцию воздуха и направит питательные вещества к плодам, не создавая дополнительного стресса.

Если холода не за горами

При угрозе резкого похолодания пасынки и цветки, не дающие плодов, лучше удалить. Завязи, которые только появились, уже не успеют вызреть, а силы у растения заберут. Лучше их направить на то, что точно созреет.

Что делать с баклажанами

В августе у баклажанов можно прищипнуть верхушки основных побегов. Это остановит рост вверх и перенаправит питание на уже сформированные плоды. Метод особенно эффективен в открытом грунте при нестабильной погоде.

Как действовать с перцами

Перцы в августе требуют бережного подхода. Важно сосредоточиться на вызревании плодов, которые уже набрали форму. Удаляйте:

загущающие побеги

больные или повреждённые части

поздние цветки, которые не успеют превратиться в урожай

Не трогайте крупные здоровые листья — они жизненно важны для фотосинтеза.

Как пасынковать без вреда

Удаляйте пасынки руками или острым секатором, не повреждая основной стебель. Лучше делать это в утренние часы, в сухую погоду, чтобы срезы успели "затянуться". На толстых побегах ранки заживают дольше, а при сырости туда легко попадает инфекция.

Подкормка и полив

Сейчас растениям нужны калий и фосфор — они ускоряют налив и созревание плодов. Азотные удобрения противопоказаны: они стимулируют рост зелени, а не плодов.

Поливайте равномерно, тёплой водой. Пересыхание почвы — сильный стресс, который негативно влияет на вкус и качество плодов.

Следите за погодой

Август — непредсказуемый месяц. Чтобы сохранить урожай, нужно быть готовыми к резкому похолоданию. При необходимости защитите растения укрывным материалом. Даже пара дополнительных тёплых дней могут стать шансом для поздних плодов дозреть.

Главное в августе

Каждое растение — индивидуально. Где-то пасынок стоит удалить, где-то — оставить. Цель одна: помочь растению довести то, что уже выросло, до полной зрелости. Всё остальное — вторично.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

