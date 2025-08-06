Один клубень может испортить всё: как перебрать картошку, чтобы не выкидывать мешками

Агрономы: недозревшие клубни быстро гниют и не подходят для хранения

2:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хороший урожай — это только полдела. Главное — правильно убрать картофель и заложить его на хранение. Нарушение простых правил может привести к потере половины клубней уже к январю. А ведь всё зависит от нескольких шагов, которые легко выполнить.

Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License Картофель

Когда копать

Не стоит торопиться. Картофель готов к уборке, когда ботва полностью полегла и отмерла, а кожура на клубнях стала плотной и не стирается пальцем. Недозревшие клубни плохо хранятся и быстро начинают гнить.

Лучшее время для уборки — сухой, солнечный и желательно ветреный день. Если копать по сырой земле, на клубнях останется влага и грязь — идеальная среда для гнилей в хранилище.

Как копать правильно

Подкапывать нужно аккуратно, лучше вилами или лопатой сбоку от куста, чтобы не повредить клубни. Доставать картошку лучше вручную — это снизит риск порезов и проколов.

После выкапывания не оставляйте клубни на солнце. Под его действием они зеленеют и начинают накапливать соланин — токсичное вещество, опасное для здоровья.

Подготовка к хранению

Выкопанную картошку разложите в один слой в тени, на хорошо проветриваемом месте. Пусть полежит несколько часов — подсохнет, отсыплется земля, затянутся мелкие повреждения.

Перед закладкой обязательно переберите всё: удалите больные, порезанные, зелёные и совсем мелкие клубни. Даже один испорченный может заразить всю партию.

Отсортируйте клубни по размеру и назначению. Крупные — на еду, средние — на семена, мелкие лучше использовать в ближайшие недели.

Лечебный период — важный этап

Перед тем как убрать картошку в погреб, дайте ей "отлежаться" в течение 10-14 дней. Храните её в тёплом (+13…+18°C), тёмном и влажном месте. За это время затянутся ранки, и клубни станут более устойчивыми к хранению.

Как и где хранить картошку

После лечебного периода температуру нужно постепенно снижать до +2…+4°C. Влажность — около 85-90%. Храните урожай в ящиках, сетках или контейнерах с вентиляцией. Слой — не выше 1-1,5 м.

Обязательно защищайте клубни от света, чтобы они не позеленели и не прорастали. Регулярно проветривайте хранилище и не забывайте заглядывать внутрь: подозрительные экземпляры нужно удалять сразу. Это спасёт основную массу урожая.

Если соблюдать нехитрые правила, картошка пролежит до весны без потерь: плотная кожура, правильная температура и вовремя проведённая ревизия — вот главные условия успеха.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

