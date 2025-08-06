Всё лето старались, а теперь можно всё испортить за 5 минут — главная ошибка с клубникой

Августовская подкормка клубники: 30 г суперфосфата и 1 стакан золы на 10 л воды

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда последние ягоды собраны, клубничные кустики, казалось бы, могут отдыхать. Но именно август — ключевой момент: растения начинают закладывать почки на следующий сезон. И если сейчас дать им нужное питание — весной они отблагодарят вас обильным урожаем.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фермер с ящиком клубники

Разберёмся, как правильно ухаживать за клубникой после плодоношения, чем и когда её подкормить, и какие средства лучше выбрать: органику, минералку или проверенные народные рецепты.

Особенности августовской подкормки клубники

Август — не просто «месяц отдыха» для клубники. Это начало нового цикла: от того, насколько грамотно вы подойдёте к уходу сейчас, зависит здоровье кустов, сила корневой системы и количество завязей в следующем году.

Подкормки нужно делать не по календарю, а по состоянию кустов. Лучшее время — через 7–14 дней после сбора последних ягод. К этому моменту растение начинает «думать» о будущем, а не о плодах.

Важно помнить:

Ранняя подкормка может запустить лишний рост листьев в ущерб закладке цветочных почек.

Поздняя подкормка плохо усвоится — корни уже будут готовиться к зиме, и толку от удобрений будет мало.

Совет: удобрения вносят только после полива — на влажной почве меньше риск ожогов. Работайте утром или вечером, когда нет палящего солнца.

Подготовка кустов к подкормке

Не торопитесь хвататься за удобрения — сначала подготовьте грядки.

Что нужно сделать:

Провести санитарную обрезку: удалите старые, повреждённые или засохшие листья. Молодую листву и сердечко куста не трогаем. Удалить усы: если не планируете размножение, срезайте все. Хотите размножать — оставьте первую розетку на самом сильном кусте. Удалить сорняки: они отбирают питание у клубники. Провести рыхление почвы на глубину 3–5 см. Это улучшит аэрацию и усвоение удобрений, но работайте аккуратно — верхние корни легко повредить.

Органические удобрения: сила природы

Если вы сторонник «экологичного» земледелия, то август — идеальное время для органики.

Перегной и компост — это сбалансированное и мягкое питание, которое действует долго и помогает клубнике пережить зиму. Можно либо мульчировать кусты слоем 2–3 см (не засыпая сердечко), либо заделать удобрение в почву при рыхлении. Норма — 5–7 кг на квадратный метр.

Древесная зола — прекрасный источник калия, фосфора и микроэлементов. Она помогает кустам закладывать цветочные почки, укрепляет побеги, повышает зимостойкость и слегка раскисляет почву. Вносить можно:

В сухом виде — рассыпать по влажной почве, затем слегка заделать и полить.

В виде настоя — 1 стакан золы на 10 л воды, настоять сутки, пролить под куст.

Куриный помет — мощное удобрение, но требует осторожности. Используйте только перебродивший концентрат или гранулы. Разводите 1:15 или 1:20 (1 часть помета на 15–20 частей воды), поливайте в междурядья, не попадая на листья. Ведра раствора хватит на 4–5 кустов. Применяйте только в первой половине августа.

Минеральные удобрения

Когда нужен быстрый и точный результат — используйте минеральные удобрения. В августе делаем акцент на фосфор и калий. Азот лучше минимизировать или исключить вовсе.

Подойдут:

Двойной суперфосфат — источник фосфора. Норма: 30–40 г на квадратный метр.

Сульфат калия — даёт растениям калий без хлора. Норма: 15–20 г на квадратный метр.

Вносите эти удобрения на увлажнённую почву, рассыпая их в междурядья и прикустовую зону, затем аккуратно рыхлите и обильно поливайте.

Можно использовать и готовые минеральные комплексы для осени, например:

Фертика Осень,

ОМУ Осеннее,

Осеннее для ягодных культур.

Эти удобрения содержат нужные микроэлементы и почти не содержат азота. Для экстренной помощи – внекорневая подкормка: 5 г монофосфата калия на 10 л воды и по листу. Особенно, если листья подсыхают по краям – это сигнал о калийном голодании»

Народные рецепты: доступно и эффективно

Когда под рукой нет покупных удобрений, используйте то, что есть:

Дрожжевой настой. Возьмите 100 г свежих (или 30–35 г сухих) дрожжей, 2–3 ст. ложки сахара и разведите в 10 л воды. Настаивайте 3 часа в тепле, затем разбавьте 1:5 водой. Поливайте под корень, по 0,5 л на куст.

Травяной чай. Измельчите крапиву (можно добавить одуванчик, пижму), заполните бочку на 2/3, добавьте золу и компост. Залейте водой, настаивайте 7–10 дней. Разбавьте 1:10 перед поливом — по 1 литру под куст.

Раствор йода. Добавьте 10 капель йода в 10 л воды и пролейте кусты после обычного полива. Йод дезинфицирует почву, стимулирует обмен веществ и предотвращает грибковые болезни.

Ремонтантная клубника: чуть больше заботы

Для ремонтантных сортов все рекомендации остаются актуальными, но с большей регулярностью. Например, дрожжевую подкормку можно повторить через 2 недели.

Важно чередовать народные средства с минеральными калийно-фосфорными удобрениями — это поддержит как плодоношение, так и подготовку к зиме.

Возможные проблемы

Если желтеют листья

Если это старые нижние листья — всё в порядке, это естественный процесс.

Если желтеют молодые — вероятно, нехватка азота или магния.

Что делать:

При азотном голодании — примените слабый травяной настой (разбавленный 1:15) или раствор аммиачной селитры (5–10 г на 10 л воды). Только до середины августа!

При нехватке магния — используйте сульфат магния (10–15 г на 10 л воды), полив под корень или опрыскивание.

Если кусты слабые и плохо развиваются

Подкормите их комплексными удобрениями с микроэлементами — Цитовит, Акварин и др. Кроме того, после обрезки старых листьев и внесения удобрений обязательно обработайте кусты против грибков.

Для профилактики грибковых заболеваний:

Приготовьте 1% бордоскую жидкость: 100 г медного купороса + 100–150 г извести на 10 л воды.

Или воспользуйтесь препаратом ХОМ — строго по инструкции.

Обработайте кусты и землю вокруг них — это поможет уничтожить зимующие споры грибков.

Август — это не конец, а начало нового сезона клубничной жизни. Именно сейчас вы формируете урожай будущего лета. Подкормите, полейте, позаботьтесь — и получите благодарность в виде сладких и крупных ягод.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

