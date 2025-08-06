Всё лето старались, а теперь можно всё испортить за 5 минут — главная ошибка с клубникой

Когда последние ягоды собраны, клубничные кустики, казалось бы, могут отдыхать. Но именно август — ключевой момент: растения начинают закладывать почки на следующий сезон. И если сейчас дать им нужное питание — весной они отблагодарят вас обильным урожаем.
Разберёмся, как правильно ухаживать за клубникой после плодоношения, чем и когда её подкормить, и какие средства лучше выбрать: органику, минералку или проверенные народные рецепты.
Август — не просто «месяц отдыха» для клубники. Это начало нового цикла: от того, насколько грамотно вы подойдёте к уходу сейчас, зависит здоровье кустов, сила корневой системы и количество завязей в следующем году.
Подкормки нужно делать не по календарю, а по состоянию кустов. Лучшее время — через 7–14 дней после сбора последних ягод. К этому моменту растение начинает «думать» о будущем, а не о плодах.
Важно помнить:
Совет: удобрения вносят только после полива — на влажной почве меньше риск ожогов. Работайте утром или вечером, когда нет палящего солнца.
Не торопитесь хвататься за удобрения — сначала подготовьте грядки.
Что нужно сделать:
Если вы сторонник «экологичного» земледелия, то август — идеальное время для органики.
Перегной и компост — это сбалансированное и мягкое питание, которое действует долго и помогает клубнике пережить зиму. Можно либо мульчировать кусты слоем 2–3 см (не засыпая сердечко), либо заделать удобрение в почву при рыхлении. Норма — 5–7 кг на квадратный метр.
Древесная зола — прекрасный источник калия, фосфора и микроэлементов. Она помогает кустам закладывать цветочные почки, укрепляет побеги, повышает зимостойкость и слегка раскисляет почву. Вносить можно:
Куриный помет — мощное удобрение, но требует осторожности. Используйте только перебродивший концентрат или гранулы. Разводите 1:15 или 1:20 (1 часть помета на 15–20 частей воды), поливайте в междурядья, не попадая на листья. Ведра раствора хватит на 4–5 кустов. Применяйте только в первой половине августа.
Когда нужен быстрый и точный результат — используйте минеральные удобрения. В августе делаем акцент на фосфор и калий. Азот лучше минимизировать или исключить вовсе.
Подойдут:
Вносите эти удобрения на увлажнённую почву, рассыпая их в междурядья и прикустовую зону, затем аккуратно рыхлите и обильно поливайте.
Можно использовать и готовые минеральные комплексы для осени, например:
Эти удобрения содержат нужные микроэлементы и почти не содержат азота. Для экстренной помощи – внекорневая подкормка: 5 г монофосфата калия на 10 л воды и по листу. Особенно, если листья подсыхают по краям – это сигнал о калийном голодании»
Когда под рукой нет покупных удобрений, используйте то, что есть:
Для ремонтантных сортов все рекомендации остаются актуальными, но с большей регулярностью. Например, дрожжевую подкормку можно повторить через 2 недели.
Важно чередовать народные средства с минеральными калийно-фосфорными удобрениями — это поддержит как плодоношение, так и подготовку к зиме.
Что делать:
Подкормите их комплексными удобрениями с микроэлементами — Цитовит, Акварин и др. Кроме того, после обрезки старых листьев и внесения удобрений обязательно обработайте кусты против грибков.
Для профилактики грибковых заболеваний:
Август — это не конец, а начало нового сезона клубничной жизни. Именно сейчас вы формируете урожай будущего лета. Подкормите, полейте, позаботьтесь — и получите благодарность в виде сладких и крупных ягод.
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