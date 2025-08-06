Сажают все, а вы можете остаться без урожая: главная ошибка осеннего чеснока

Сентябрь — идеальное время, чтобы заложить основу будущего урожая озимого чеснока. Если всё сделать правильно, уже весной вы получите дружные всходы, а летом — крупные, ароматные и плотные головки. В этой статье — понятная и пошаговая шпаргалка по сентябрьской посадке: от сроков до ухода.
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Чеснок
Когда сажать чеснок под зиму
Неправильно выбранный срок — одна из самых частых причин неудач. Ошибки могут быть двух типов:
Слишком рано. Чеснок пускает зелёные перья, которые не переживут морозов. Итог — ослабленные луковицы.
Слишком поздно. Зубки не успевают укорениться, промерзают и погибают.
Правильное время — это не конкретная дата, а температура почвы: +10…+12 °C — зубки укореняются (дают корешки 5–10 см), но не трогаются в рост.
Примерные сроки по регионам:
Средняя полоса (Подмосковье, Черноземье): с 20 сентября по 10 октября. При тёплой осени — лучше сдвинуть посадку ближе к октябрю.
Юг (Кубань, Крым, Ставрополь): октябрь–ноябрь. Главное — не допустить роста пера.
Север (Урал, Сибирь): первая половина сентября — важно успеть за 3–4 недели до заморозков.