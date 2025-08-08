Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологи нашли в пещере Караин череп неандертальца и орудия каменного века
Мягкие тапочки вызывают перерастяжение подошвенной фасции и боли в стопе
Бьюти-набор для спортзала: что взять с собой, чтобы выглядеть на миллион
Сбежавшая в Армению Диброва впервые вышла на связь после скандала
Зампред ЦБ: решения по ставке будут взвешенными, с учётом всех поступающих данных
Светильники из макраме создают мягкое рассеянное освещение в комнате
Кинолог Голубев: собаки воют из-за общения, музыки, стресса и боли
Каякинг, футволей и пляжный теннис сжигают до 800 калорий в час
Ирина Безрукова высказалась о конфликте в семье Диброва

Корнеплод, который хрустит на срезе: чем полить свёклу, чтобы она стала идеальной

Сульфат калия в августе улучшает вкус и цвет корнеплодов свёклы — советы агрономов
2:15
Садоводство

Август завершает вегетацию свёклы, когда корнеплоды активно наполняются соком. Именно сейчас можно повлиять на вкус, плотность и насыщенность урожая всего одним грамотным действием.

Свекла, только что выкопанная из земли
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свекла, только что выкопанная из земли

Завершающий аккорд в уходе

Многие дачники считают, что в августе повлиять на качество урожая уже невозможно. Однако последняя треть лета — ключевой период для увеличения сахаристости и сочности свёклы. Главное — не упустить момент и правильно подкормить растения.

Что даёт августовская подкормка

Своевременное внесение питания помогает:

  • активизировать транспорт питательных веществ;

  • увеличить содержание сахаров;

  • удерживать влагу в клетках;

  • повысить плотность и вкус корнеплодов.

Чем подкормить свёклу в августе

В этот период особенно важен калий — элемент, отвечающий за накопление сахаров и обменные процессы. Лучшим источником калия считается сульфат калия. Он не содержит хлора, что особенно важно для корнеплодов.

Для приготовления раствора:

  • берут 25-30 г сульфата калия;

  • растворяют в 10 л отстоянной воды.

Как правильно вносить подкормку

Раствор выливают под корень по заранее увлажнённой почве. На каждый квадратный метр грядки уходит примерно 1 ведро раствора. После внесения грядку не поливают — питательный состав должен впитаться в зону активных корней.

Когда появится результат

Первые изменения становятся заметны уже через неделю: листья приобретают насыщенный цвет и становятся более упругими. Но главный эффект раскрывается при сборе урожая:

  • мякоть упругая, сочная и хрустящая;

  • вкус чистый, сладкий, без земляных оттенков;

  • корнеплоды плотные, ровные и ярко окрашенные.

Простое действие — мощный эффект

Одна подкормка в начале августа значительно улучшает вкусовые и хранилищные качества урожая. Этот способ используют многие опытные огородники, стремясь получить свёклу, которая достойна звания деликатеса.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Наука и техника
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры Аудио 
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album
Наука и техника
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album Аудио 
Популярное
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса

Ученые обнаружили 332 подлёдных каньона под Антарктидой, которые могут ускорить таяние льда и повысить уровень моря быстрее, чем мы ожидали.

Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Последние материалы
Сбежавшая в Армению Диброва впервые вышла на связь после скандала
Зампред ЦБ: решения по ставке будут взвешенными, с учётом всех поступающих данных
Сульфат калия в августе улучшает вкус и цвет корнеплодов свёклы — советы агрономов
Светильники из макраме создают мягкое рассеянное освещение в комнате
Кинолог Голубев: собаки воют из-за общения, музыки, стресса и боли
Каякинг, футволей и пляжный теннис сжигают до 800 калорий в час
Ирина Безрукова высказалась о конфликте в семье Диброва
Эксперты: заправка в жару повышает риск возгорания на АЗС
Кулинары объяснили, что сода меняет вкус омлета и нарушает его структуру
Археологи восстановили Аллею сфинксов в Луксоре — 3 километра между двумя храмами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.