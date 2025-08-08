Корнеплод, который хрустит на срезе: чем полить свёклу, чтобы она стала идеальной

Август завершает вегетацию свёклы, когда корнеплоды активно наполняются соком. Именно сейчас можно повлиять на вкус, плотность и насыщенность урожая всего одним грамотным действием.
Многие дачники считают, что в августе повлиять на качество урожая уже невозможно. Однако последняя треть лета — ключевой период для увеличения сахаристости и сочности свёклы. Главное — не упустить момент и правильно подкормить растения.
Своевременное внесение питания помогает:
активизировать транспорт питательных веществ;
увеличить содержание сахаров;
удерживать влагу в клетках;
повысить плотность и вкус корнеплодов.
В этот период особенно важен калий — элемент, отвечающий за накопление сахаров и обменные процессы. Лучшим источником калия считается сульфат калия. Он не содержит хлора, что особенно важно для корнеплодов.
Для приготовления раствора:
берут 25-30 г сульфата калия;
растворяют в 10 л отстоянной воды.
Раствор выливают под корень по заранее увлажнённой почве. На каждый квадратный метр грядки уходит примерно 1 ведро раствора. После внесения грядку не поливают — питательный состав должен впитаться в зону активных корней.
Первые изменения становятся заметны уже через неделю: листья приобретают насыщенный цвет и становятся более упругими. Но главный эффект раскрывается при сборе урожая:
мякоть упругая, сочная и хрустящая;
вкус чистый, сладкий, без земляных оттенков;
корнеплоды плотные, ровные и ярко окрашенные.
Одна подкормка в начале августа значительно улучшает вкусовые и хранилищные качества урожая. Этот способ используют многие опытные огородники, стремясь получить свёклу, которая достойна звания деликатеса.
