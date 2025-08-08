Корнеплод, который хрустит на срезе: чем полить свёклу, чтобы она стала идеальной

Сульфат калия в августе улучшает вкус и цвет корнеплодов свёклы — советы агрономов

Август завершает вегетацию свёклы, когда корнеплоды активно наполняются соком. Именно сейчас можно повлиять на вкус, плотность и насыщенность урожая всего одним грамотным действием.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Свекла, только что выкопанная из земли

Завершающий аккорд в уходе

Многие дачники считают, что в августе повлиять на качество урожая уже невозможно. Однако последняя треть лета — ключевой период для увеличения сахаристости и сочности свёклы. Главное — не упустить момент и правильно подкормить растения.

Что даёт августовская подкормка

Своевременное внесение питания помогает:

активизировать транспорт питательных веществ;

увеличить содержание сахаров;

удерживать влагу в клетках;

повысить плотность и вкус корнеплодов.

Чем подкормить свёклу в августе

В этот период особенно важен калий — элемент, отвечающий за накопление сахаров и обменные процессы. Лучшим источником калия считается сульфат калия. Он не содержит хлора, что особенно важно для корнеплодов.

Для приготовления раствора:

берут 25-30 г сульфата калия;

растворяют в 10 л отстоянной воды.

Как правильно вносить подкормку

Раствор выливают под корень по заранее увлажнённой почве. На каждый квадратный метр грядки уходит примерно 1 ведро раствора. После внесения грядку не поливают — питательный состав должен впитаться в зону активных корней.

Когда появится результат

Первые изменения становятся заметны уже через неделю: листья приобретают насыщенный цвет и становятся более упругими. Но главный эффект раскрывается при сборе урожая:

мякоть упругая, сочная и хрустящая;

вкус чистый, сладкий, без земляных оттенков;

корнеплоды плотные, ровные и ярко окрашенные.

Простое действие — мощный эффект

Одна подкормка в начале августа значительно улучшает вкусовые и хранилищные качества урожая. Этот способ используют многие опытные огородники, стремясь получить свёклу, которая достойна звания деликатеса.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

