Пекарские дрожжи творят чудеса в компостной куче: секрет, о котором молчат соседи

Компостирование можно сделать вдвое быстрее, если добавить всего один, но очень эффективный компонент. Он запускает активную работу микроорганизмов и существенно ускоряет превращение растительных остатков в питательный гумус.
В качестве ускорителя компостирования хорошо работают обычные пекарские дрожжи. При правильном использовании они становятся мощным биологическим катализатором, активизируя деятельность полезных бактерий и грибов внутри компостной массы. Это особенно полезно при переработке зелёной органики — травы, очисток, ботвы.
Для приготовления стимулятора:
Растворяют 100 г свежих дрожжей в 10 литрах тёплой воды.
Добавляют 1 стакан сахара, чтобы ускорить развитие дрожжевых культур.
Готовым раствором обильно проливают свежие слои компостной кучи или ящика. Повторяют процедуру при каждом значительном пополнении органикой.
После внесения дрожжевого раствора:
Начинается активное брожение и тепловыделение.
Микроорганизмы стремительно увеличивают численность.
Органика быстрее перерабатывается в гумус.
Объём кучи заметно уменьшается, а температура повышается.
Чтобы сохранить тепло и влажность, компост желательно накрыть — плотной тканью, плёнкой или старым ковром.
Раствор проявляет наибольшую эффективность при сбалансированном соотношении зелёных (азотистых) и коричневых (углеродистых) фракций.
Важно регулярно перемешивать компост вилами, обеспечивая доступ кислорода. Без воздушного обмена даже с дрожжами процесс замедляется и становится анаэробным.
Частое использование дрожжей не требуется. Достаточно одной-двух обработок за сезон, особенно при регулярной подкормке новой зелёной массой. Этого хватает для ощутимого ускорения созревания.
Признаки ускоренного компостирования:
Образуется парообразование.
Масса начинает пахнуть грибами и быстро оседает.
За один сезон появляется созревший, рассыпчатый компост, насыщенный питательными веществами.
Обычно для полного перепревания требуется 2 года, но с применением дрожжей результат достигается в 3-4 раза быстрее.
Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах.
