Пекарские дрожжи творят чудеса в компостной куче: секрет, о котором молчат соседи

Садоводство

Компостирование можно сделать вдвое быстрее, если добавить всего один, но очень эффективный компонент. Он запускает активную работу микроорганизмов и существенно ускоряет превращение растительных остатков в питательный гумус.

Компостная яма
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Компостная яма

Простое средство из кухни

В качестве ускорителя компостирования хорошо работают обычные пекарские дрожжи. При правильном использовании они становятся мощным биологическим катализатором, активизируя деятельность полезных бактерий и грибов внутри компостной массы. Это особенно полезно при переработке зелёной органики — травы, очисток, ботвы.

Как приготовить и использовать раствор

Для приготовления стимулятора:

  • Растворяют 100 г свежих дрожжей в 10 литрах тёплой воды.

  • Добавляют 1 стакан сахара, чтобы ускорить развитие дрожжевых культур.

Готовым раствором обильно проливают свежие слои компостной кучи или ящика. Повторяют процедуру при каждом значительном пополнении органикой.

Что ускоряется и почему

После внесения дрожжевого раствора:

  • Начинается активное брожение и тепловыделение.

  • Микроорганизмы стремительно увеличивают численность.

  • Органика быстрее перерабатывается в гумус.

  • Объём кучи заметно уменьшается, а температура повышается.

Чтобы сохранить тепло и влажность, компост желательно накрыть — плотной тканью, плёнкой или старым ковром.

Баланс и перемешивание — обязательны

Раствор проявляет наибольшую эффективность при сбалансированном соотношении зелёных (азотистых) и коричневых (углеродистых) фракций.

Важно регулярно перемешивать компост вилами, обеспечивая доступ кислорода. Без воздушного обмена даже с дрожжами процесс замедляется и становится анаэробным.

Сколько раз вносить

Частое использование дрожжей не требуется. Достаточно одной-двух обработок за сезон, особенно при регулярной подкормке новой зелёной массой. Этого хватает для ощутимого ускорения созревания.

Результат — за считанные недели

Признаки ускоренного компостирования:

  • Образуется парообразование.

  • Масса начинает пахнуть грибами и быстро оседает.

  • За один сезон появляется созревший, рассыпчатый компост, насыщенный питательными веществами.

Обычно для полного перепревания требуется 2 года, но с применением дрожжей результат достигается в 3-4 раза быстрее.

Уточнения

Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
