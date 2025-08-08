Последний шанс для будущего урожая: сроки посадки клубники в конце лета

Несвоевременная посадка клубники летом не означает потерю урожая. Во второй половине августа сохраняется благоприятное "второе окно", которое позволяет вырастить крепкие кусты к следующему сезону. Чтобы воспользоваться этим шансом, необходимо строго соблюдать ряд условий.
Для поздней посадки подходит исключительно качественная рассада с закрытой корневой системой. У каждого саженца должно быть не менее трёх развитых листьев и мощное сердечко. Розетки с тонкими черешками, вялыми листьями или повреждённой корневой системой использовать нецелесообразно — при поздних сроках они просто не успеют адаптироваться.
Почву заранее перекапывают на штык лопаты, тщательно удаляют сорняки и вносят перепревший компост. Кислотность грунта доводят до нейтральной. Это создаёт благоприятные условия для быстрого укоренения.
Лунки делают глубокими и широкими: корни должны располагаться свободно.
Сажают так, чтобы сердечко оставалось точно на уровне почвы.
Расстояние между кустами — 25-30 см, между рядами — 50-60 см.
После высадки обязательны обильный полив и мульчирование торфом, компостом или сухими опилками. Это помогает сохранить тепло и влагу в верхнем слое почвы, а также ограничивает рост сорной травы.
В течение двух недель почву держат умеренно влажной. При необходимости — поливают, особенно в сухую погоду. В середине сентября растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями для стимулирования закладки цветочных почек. Азотные подкормки исключают, чтобы не провоцировать рост зелени.
До наступления заморозков грядку укрывают соломой, лапником или агроволокном. Утепление особенно важно в зоне корней. Ранней весной укрытие убирают после схода снега. Повреждённые листья срезают, а кусты, у которых сердечко оказалось выше уровня земли, окучивают рыхлым грунтом.
Даже при посадке в конце лета кусты успевают укорениться и заложить цветочные почки. Урожай следующего года будет незначительно меньше — в среднем на 10-15% по сравнению с клубникой, высаженной в июле. Но вкус и качество плодов сохраняются.
