Ранний рост — верная гибель: ошибка, которая каждый год сжигает озимый чеснок

Температура почвы +10–12°C — оптимальный момент для посадки озимого чеснока

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Посадка озимого чеснока требует точного расчёта. Ошибка в сроках приводит к вымерзанию посадок, слабым всходам или полному отсутствию урожая. Ключевой момент — правильно определённое время. Пропуск этой точки становится необратимым.

Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Чеснок

Оптимальный срок посадки

Рекомендуется проводить посадку за 3-4 недели до устойчивых заморозков. Почва должна остыть до +10…+12 °C на глубине 5 см, но сохранять остаточное тепло, необходимое для укоренения.

Именно в этот период зубки успевают укорениться на глубине 10-15 см, но не начинают расти. Прорастание до наступления холодов повышает риск гибели ростков от первых морозов.

Последствия ранней и поздней посадки

Ранняя посадка провоцирует рост листьев, которые не переносят даже слабых заморозков.

Поздняя посадка не оставляет времени для укоренения, в результате чего зубки уходят в зиму неподготовленными.

Подготовка материала

Посадку проводят исключительно зубками, отделёнными от головки перед самой посадкой. Используются только крупные и здоровые экземпляры. Повреждённый или высохший материал отбраковывается.

Глубина посадки

Крупные зубки заглубляют на 5-7 см.

Мелкие — на 3-4 см.

Песчаные почвы требуют увеличения глубины на 2 см.

Глинистые почвы — уменьшения на столько же.

Схема посадки

Между зубками — 10-12 см.

Между рядами — 20-25 см для удобства ухода.

Уход после посадки

Полив после посадки не требуется. Осенних осадков, как правило, достаточно для увлажнения почвы. Весной чеснок дружно трогается в рост, используя заложенные с осени ресурсы, что способствует формированию крупных, крепких головок.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



