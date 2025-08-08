Урожай сгниёт через неделю: чем опасно промедление с уборкой картошки

Подмороженный картофель непригоден к хранению — предупреждают агрономы

Затягивание с уборкой картофеля влечёт за собой не просто снижение качества, но и полную потерю урожая. Существуют явные признаки, указывающие, что копка уже не имеет смысла.

Промерзание почвы — главный сигнал

Основной показатель — промерзшая почва на глубине залегания клубней. При этом ботва полностью почернела, разложилась и исчезла с поверхности. После оттаивания такие клубни становятся водянистыми, теряют упругость и приобретают сладковатый, неприятный привкус.

Потеря лёжкости и быстрая порча

Промороженные клубни при хранении быстро покрываются слизью. Уже через несколько дней начинается активное гниение. Повреждения кожуры при выкопке лишь ускоряют этот процесс — такие клубни не сохраняются даже сутки.

Риски на следующий сезон

Не выкопанный вовремя картофель превращается в источник проблем:

весной массово всходят падалицы,

остатки клубней становятся очагом инфекций,

участок привлекает грызунов — мышей и крыс, устраивающих гнёзда в гребнях.

Площадь требует весной глубокой перекопки с обязательным удалением всех остатков. Найденные клубни подлежат уничтожению.

Нельзя использовать даже для переработки

Мороз вызывает разрушение крахмала, а мякоть внутри становится ржавой. Подмороженный картофель не пригоден не только в пищу, но и для технических целей. Разрезанный клубень легко узнать по изменившемуся цвету и консистенции.

Как не допустить ошибки

Рекомендуется регулярно контролировать температуру почвы. Устойчивое снижение ниже 0 °C на глубине 10 см — тревожный признак.

Ранние сорта выкапываются в первую очередь.

Позднеспелые — чуть позже, но при первых ночных заморозках ускоряется окончательное созревание.

При посадке следует разделять сорта по срокам созревания, чтобы избежать риска массовой потери урожая.

