Урожай сгниёт через неделю: чем опасно промедление с уборкой картошки

2:08
Садоводство

Затягивание с уборкой картофеля влечёт за собой не просто снижение качества, но и полную потерю урожая. Существуют явные признаки, указывающие, что копка уже не имеет смысла.

Картофель
Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Картофель

Промерзание почвы — главный сигнал

Основной показатель — промерзшая почва на глубине залегания клубней. При этом ботва полностью почернела, разложилась и исчезла с поверхности. После оттаивания такие клубни становятся водянистыми, теряют упругость и приобретают сладковатый, неприятный привкус.

Потеря лёжкости и быстрая порча

Промороженные клубни при хранении быстро покрываются слизью. Уже через несколько дней начинается активное гниение. Повреждения кожуры при выкопке лишь ускоряют этот процесс — такие клубни не сохраняются даже сутки.

Риски на следующий сезон

Не выкопанный вовремя картофель превращается в источник проблем:

  • весной массово всходят падалицы,

  • остатки клубней становятся очагом инфекций,

  • участок привлекает грызунов — мышей и крыс, устраивающих гнёзда в гребнях.

Площадь требует весной глубокой перекопки с обязательным удалением всех остатков. Найденные клубни подлежат уничтожению.

Нельзя использовать даже для переработки

Мороз вызывает разрушение крахмала, а мякоть внутри становится ржавой. Подмороженный картофель не пригоден не только в пищу, но и для технических целей. Разрезанный клубень легко узнать по изменившемуся цвету и консистенции.

Как не допустить ошибки

Рекомендуется регулярно контролировать температуру почвы. Устойчивое снижение ниже 0 °C на глубине 10 см — тревожный признак.

  • Ранние сорта выкапываются в первую очередь.

  • Позднеспелые — чуть позже, но при первых ночных заморозках ускоряется окончательное созревание.

  • При посадке следует разделять сорта по срокам созревания, чтобы избежать риска массовой потери урожая.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
