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Ваши цветы достойны большего: как кефир превращает балкон в цветочный рай

Забота о растениях: удобрение кефиром для лучшего роста
2:05
Садоводство » Цветы

Балконным растениям для хорошего роста и цветения необходимы правильные питательные вещества. Не обязательно полагаться на магазинные удобрения — вполне можно использовать продукты из кладовой или холодильника. Это не требует больших затрат, и стоимость удобрения на всё лето можно уложить в десять рублей. Ваши балконные цветы будут вам благодарны.

цветы на балконе
Фото: Wikipedia by Shaun Dunphy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
цветы на балконе

Кефир как удобрение для балконных растений

Кефир — это проверенное временем удобрение, которое не раз зарекомендовало себя с лучшей стороны. Оно особенно подходит для следующих типов балконных цветов:

  • Пеларгония (Pelargonium peltatum) — плющевидная
  • Пеларгония (Pelargonium zonale) — зональная
  • Пеларгония (Pelargonium peltatum) — ампельная
  • Пеларгония (Pelargonium grandiflorum) — крупноцветковая
  • Астра новоанглийская (Aster novae-angliae)
  • Бакопа (Sutera cordata)
  • Лобелия (Lobelia erinus)
  • Миллион колокольчиков (Calibrachoa)
  • Китайская астра (Callistephus chinensis)
  • Петуния (Petunia × atkinsiana или Petunia hybrida)
  • Остеоспермум (Osteospermum eclonis)
  • Санвиталия (Sanvitalia procumbens)
  • Зелёные венки (Scaevola aemula)
  • Чёрнолистная Тунбергия (Thunbergia alata)

Как приготовить удобрение из кефира

Для одного литра воды нужно 100 мл кефира. Если кефира нет, можно использовать другой молочный продукт, но кефир всегда будет лучшим вариантом. Все ингредиенты тщательно перемешайте и используйте полученный раствор для полива. Также его можно применять для опрыскивания листьев — это защитит ваши растения от вредителей и болезней.

Когда применять это удобрение?

Лучше всего удобрение применять каждые две недели, когда растения начинают испытывать нехватку питательных веществ в субстрате. Именно в этот момент они нуждаются в вашей поддержке. Удобрение играет ключевую роль в их развитии, поэтому не стоит его игнорировать.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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