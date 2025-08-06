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В октябре — салат с грядки: простой приём продлевает сезон до ноября

Техника утепления позволяет собирать помидоры в октябре и ноябре — опыт садоводов
2:13
Садоводство » Овощи

С приближением конца лета многие садоводы считают, что сезон сбора помидоров завершен. Однако существует простая техника, которая позволяет продлить этот процесс значительно дольше обычного.

Томаты на грядке
Фото: Freepik by vecstock
Томаты на грядке

Как правило, когда температура начинает падать и листья опадают, садоводы приступают к уборке своих грядок. Помидоры, которые в течение лета насыщались солнечными лучами, воспринимаются как нечто лишнее. Но, по словам опытного любителя садоводства, есть способы продолжить сбор свежих помидоров даже в октябре и ноябре.

Ключ к успеху — это укрытие помидоров теплоизоляционным материалом во время первых холодов. Это создает микроклимат, который защищает плоды и дает им возможность длительное время созревать.

Основные шаги для продления сбора урожая помидоров:

  1. Регулярная обрезка: убирайте больные или слишком старые части растений.
  2. Укрытие от холода: используйте теплоизоляционные материалы или прозрачный пластик для защиты растений.
  3. Умеренный полив: поливайте растения с осторожностью, чтобы избежать избыточной влаги, способствующей заболеваниям.
  4. Лёгкое удобрение: поддерживайте плодоношение, продолжая вносить небольшое количество удобрений.

Преимущества использования данной техники

Продолжая сбор помидоров осенью, садоводы могут снизить расходы на свежие овощи, которые обычно становятся дороже в этот период. Более того, есть ощущение удовлетворения от потребления плодов, выращенных собственными руками.

Кроме того, такая практика снижает количество растительных отходов и углеродный след, связанные с покупкой импортированной продукции.

Садоводы, заинтересованные в данной практике, могут экспериментировать с разными сортами помидоров, уделяя внимание их устойчивости к холоду. Также стоит следить за прогнозами погоды, чтобы своевременно адаптировать защиту растений к изменениям климата. Использование ламп для роста в короткие дни поможет обеспечить необходимое количество света для созревания плодов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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