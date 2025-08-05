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Зимние ловушки для овощей: почему капуста выживает, а томаты — нет

Хранение урожая: советы по выбору продуктов для погреба
3:29
Садоводство » Советы

Осень — это время сбора урожая и подготовки к зимнему периоду. Многие дачники и садоводы стремятся сохранить как можно больше овощей, фруктов и ягод до следующего сезона. Однако не все продукты хорошо хранятся в погребе, и важно знать, что можно оставить на хранение, а что лучше использовать или выбросить. 

Урожай овощей
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Урожай овощей

Что хранить в погребе

Картофель  

Этот корнеплод является основным продуктом в каждом доме. Для хранения выбирайте здоровые, неповрежденные клубни. Они хорошо переносят холод и влажность, что делает погреб идеальным местом.

Свёкла  

Свёкла может храниться в прохладном и темном месте, лучше всего в слое песка. Эта культура сохраняет свои питательные вещества и вкус даже до весны.

Морковь  

В погребе морковь может храниться долго. Оберните корнеплоды влажной тканью или положите их в песок для защиты от высыхания.

Капуста  

Капуста прекрасно хранится в не слишком теплом и влажном погребе. Идеальные условия — темнота и небольшая влажность.

Лук и чеснок  

Эти растения имеют долгий срок хранения, при условии что луковицы не повреждены. Хранятся они отлично в сетках или ящиках.

Яблоки  

Сортировку яблок следует проводить с помощью хранения зимних сортов. Храните их в ящиках, прикрытых бумагой, и следите, чтобы они не соприкасались друг с другом.

Груши

Поздние сорта груш можно также хранить в погребе. Главное — выбирать только здоровые фрукты и поддерживать оптимальные условия хранения.

Тыква  

Эта культура хранится долго в погребе при условии, что она неповрежденная и не намокшая.

Что не хранить в погребе

Томаты  

Помидоры не рекомендуется хранить в погребе, так как холод может остановить их созревание и сделает их водянистыми. Лучше всего хранить их при комнатной температуре в темном месте.

Перцы  

Перцы также требуют тепла для хранения. Холод в погребе может вызвать гниение или усушку.

Огурцы  

Их лучше хранить в холодильнике, так как в условиях погреба они могут стать мягкими и потерять свои вкусовые качества.

Фрукты с высокой влажностью  

Клубника, малина и другие ягоды плохо хранятся в погребе, выбирайте для них холодильник.

Баклажаны  

Эти овощи требуют теплоты, и в погребе быстро портятся.

Свежие травы  

Есть травы, такие как укроп или петрушка, которые лучше замораживать или сушить — они не переносят высокую влажность и низкие температуры.

Молочные продукты  

Они могут быстро испортиться при отсутствии соответствующего контроля температуры, поэтому храните их в холодильнике.

Продукты, повреждённые вредителями или гнилью  

Никогда не храните в погребе продукты с видимыми повреждениями, так как они могут испортить соседние продукты.

Погреб — отличное место для хранения ряда продуктов, однако не все из них стоит помещать туда. Уделите время осенней сортировке урожая, чтобы максимизировать хранение полезных продуктов и минимизировать потери. Знание, что хранить, а что нет, поможет вам наслаждаться вкусами собственного огорода даже в зимние месяцы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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