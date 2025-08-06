Выглядела как картошка, а оказалась гнилью: знакомый сюжет для дачников

Почему нельзя откладывать уборку картофеля: мнение специалистов

3:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Картофель — основная культура на многих дачных участках. Однако иногда бывает так, что вы не успели собрать урожай в нужные сроки. Это может привести к неприятным последствиям, поэтому важно знать признаки того, что пора копать картошку, а не откладывать это на потом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Свежевыкопанный картофель на земле

Признаки перезрелости

Жёлтая и сухая ботва. Когда ботва картофеля начинает желтеть и сохнуть, это первый признак того, что клубни достигли зрелости. Если листья уже полностью подсохли и склонились к земле, это сигнал, что копать картошку уже поздно — со временем клубни могут начать гнить или подвергнуться нападению вредителей.

Риск заболеваний

Различные болезни. Если ботва картофеля начала проявлять признаки болезней, таких как фитофтороз или черная гниль, следует немедленно убирать урожай, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекций на клубни. Оставшиеся на земле клубни могут быть подвержены гниению.

Нападение вредителей

Появление колорадского жука и других вредителей. Если вы заметили активное присутствие колорадского жука или других вредителей, это может указывать на то, что клубни начинают портиться. Позднее собирая урожай, вы рискуете получить поврежденные или гнилые клубни.

Увлажненные условия

Переувлажненная почва. Если после обильных дождей почва остается слишком влажной, это может стать причиной гниения клубней, особенно если они уже начали созревать. Поэтому, если вы не успели убрать картошку, лучше сделать это сразу, чтобы избежать порчи.

Упрощённое извлечение клубней

Лёгкий выход клубней из почвы. Если вам удается легко выкопать клубни, то, скорее всего, они уже перезрели. В таком случае, оставшаяся часть урожая может оказаться поврежденной или начать гнить.

Появление зелени

Зеленоватые клубни. Если картофель начал прорастать или на клубнях образовалась зеленая кожица, это свидетельствует о том, что уборка была запоздалой. Зеленые клубни содержат соланин, который является ядовитым веществом.

Сроки уборки

Сроки созревания. У каждой сорта картофеля есть свои сроки созревания — ранние, средние и поздние. Если вы упустили данный срок, вероятно, придется смириться с потерями, особенно если приближается осень и температура начнет резко понижаться.

Если вы заметили один или несколько признаков, описанных выше, лучше не откладывать уборку картофеля. Чем раньше вы соберете клубни, тем меньше будет вероятность потерь и гниения. Убедитесь, что у вас сохранились все способы хранения картофеля, чтобы продлить его срок службы. В будущем старайтесь придерживаться оптимального времени для сбора урожая, основываясь на признаках зрелости растения и погодных условиях.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

