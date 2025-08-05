Сначала смеялись, а потом начали делать так же: необычная подкормка спасла урожай

Многие дачники предпочитают использовать кефир в качестве подкормки для овощей, приписывая этому распространённому средству практически чудесные свойства — от увеличения урожайности до предотвращения различных заболеваний. Каковы на самом деле плюсы и минусы такой подкормки пишет URA.RU.
Кефир содержит множество молочнокислых бактерий, которые, разводясь с водой и внося в почву, способны улучшать её микрофлору. Лактобациллы, присутствующие в кефире, помогают вытеснить патогенные микроорганизмы, особенно грибки, способствующие корневым гнилям. Эти бактерии также способствуют разложению органических остатков, что делает питательные вещества более доступными для растений.
Этот метод особенно актуален для теплиц и истощённых грядок. Молочнокислые бактерии препятствуют развитию патогенных грибков и гнили, а также создают слабокислую среду, неблагоприятную для вредоносных микроорганизмов.
Кроме того, кефир содержит лактозу, кальций, небольшое количество белков и аминокислот, которые могут быть усвоены корневой системой, особенно такими культурами как баклажаны и перцы, чувствительными к дефициту кальция.
Слабо кислая среда (pH 5,5–6,5) полезна для большинства овощей, особенно для баклажанов и перцев. Регулярное использование таких растворов помогает снизить щелочную реакцию почвы и улучшить усвоение микроэлементов.
Безусловно, но лишь как дополнение к основным средствам питания. Не стоит ожидать чудес, поскольку кефир не заменит полноценные минеральные удобрения с азотом, калием и фосфором. Это хорошая профилактика гнили и мягкий механизм улучшения микробиологического баланса в почве.
«Кисломолочные продукты действительно могут служить стимуляторами роста — это народный метод подкормки», — отмечает садовод с 30-летним опытом, блогер и автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова.
Она подчёркивает, что использовать стоит только свежий кефир, так как испорченный продукт может навредить растениям. Кроме того, многие утверждения о том, что кефир помогает при фитофторозе и других заболеваниях, не имеют научного подтверждения.
Дачники часто разводят 1 литр кефира в 8–10 литрах воды, иногда добавляя горсть древесной золы и несколько капель йода. Смесь настаивают 1-2 часа, после чего поливают растения под корень. Такой раствор можно использовать раз в неделю, но с некоторыми оговорками:
Тем не менее, даже для этих овощей важно соблюдать меру и не использовать кефир подряд несколько раз. Это скорее профилактическое средство, а не полноценное удобрение.
Кефирный раствор не подходит для всех культур. Существуют овощи, для которых кисломолочные подкормки могут оказаться вреднее, чем полезнее.
Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).
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