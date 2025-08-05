Выходят ночью и жрут всё подряд: огород атакуют незаметные хищники

Садовод Кашнова рассказала, как натуральные средства помогают против слизней

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Слизни могут нанести серьёзный вред вашему огороду, если вовремя не предпринять меры по их устранению. Садовод Надежда Кашнова поделилась простыми, но действенными способами борьбы с этими вредителями, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Улитки и слизни в огороде

Первый и простой метод — механический. Рекомендуется собирать слизней вручную в ранние утренние часы или поздно вечером, когда эти создания наиболее активны.

"Следующий метод — использование ловушек. Для этого подойдут неглубокие контейнеры, например, пластиковые бутылки, наполненные пивом. Слизни привлечены к его аромату и попадут в ловушку. Также можно обсыпать растения солью или использовать соленый раствор, хотя следует быть осторожными, чтобы не повредить сами растения", — объяснила эксперт.

Не менее эффективным является барьерный метод. Например, вы можете использовать песок или древесную золу.

"Посыпьте грядки песком или древесной золой — это создаст труднопроходимую преграду, так как слизням некомфортно передвигаться по таким поверхностям. Также можно измельчить яичную скорлупу и рассыпать её вокруг растений, что отпугнет слизней", — добавила садовод.

Ещё одним действенным способом является использование натуральных репеллентов. Эфирные масла, например, масло цитронеллы, могут помочь в отпугивании слизней.

"Кроме того, стоит привлечь в сад птиц и определенные насекомые, которые являются естественными хищниками слизней. Установите кормушки и создайте удобные места для гнездования для привлечения этих помощников. Также важно поддерживать порядок в огороде: убирайте опавшие листья и растительный мусор, где могут прятаться слизни", — заключила эксперт.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины. Слизни противопоставляются брюхоногим с хорошо развитой раковиной (улиткам).

