Августовский взрыв: как сделать, чтобы чеснок весной рванул в рост с первого дня

Крупные и плотные головки чеснока формируются не весной, а ещё в конце лета. Именно августовская подготовка грядки во многом определяет будущий урожай.
Идеально — солнечный участок после огурцов или кабачков.
Низины, где застаивается вода, категорически не подходят.
Почву перекапывают на глубину 25-30 см, удаляя все сорняки и особенно корневища пырея.
Вносят перепревший компост или биогумус - свежий навоз исключён, он может вызвать гниение зубков.
К органике добавляют суперфосфат и калийную соль, а азотные удобрения в августе полностью исключают.
После внесения удобрений землю выравнивают граблями и слегка уплотняют, чтобы при посадке зубки не ушли слишком глубоко.
Подготовленную грядку оставляют "отдыхать" на 3-4 недели - за это время почва структурируется и осядет.
Непосредственно перед высадкой землю рыхлят на глубину 5-7 см, стараясь не нарушить структуру.
Оптимальный момент посадки — когда температура почвы на глубине 5 см опустится до +10 °C.
Главная ошибка — готовить грядку в день посадки: почва не успевает осесть, из-за чего зубки выпирают.
Зубки отбирают заранее — они должны быть крупными и без повреждений.
Ранней весной такая грядка быстрее прогревается, а чеснок сразу идёт в рост, используя заложенные с осени питательные вещества.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение.
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