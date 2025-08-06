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Простое средство из аптеки помогает томатам и огурцам расти крепче — дачный способ

Садоводы используют аспирин для укрепления рассады и защиты от болезней
2:27
Садоводство

Он стоит копейки, лежит почти в каждой аптечке и обычно ассоциируется с болью и температурой. Но знающие дачники давно используют аспирин не только для здоровья, но и как верного помощника в саду и огороде.

Девушка собирает томаты
Фото: Freepik by prostooleh
Девушка собирает томаты

Интересно? Тогда читайте дальше — вы точно захотите попробовать.

1. Обработка семян: старт с иммунной поддержкой

Перед посевом стоит помочь семенам "включить" защитные механизмы. Растворите 1 таблетку аспирина (500 мг) в 1 литре воды и замочите семена (баклажанов, перцев, томатов и других пасленовых) на 8-10 часов.

Этот нехитрый приём помогает растениям стартовать с более сильной иммунной системой.

2. Укоренение черенков: помощь при посадке

Салициловая кислота — мощный стимулятор корнеобразования.

Для подготовки черенков:

  • Растворите 1 таблетку аспирина в 250 мл воды.

  • Поместите в раствор черенки на 2-3 часа.

  • Высаживайте после обработки.

Это заметно ускорит образование корней и повысит шансы на успешную приживаемость.

3. Корневая подкормка: поддержка на протяжении сезона

Хотите крепкие кусты и активный рост?

Используйте аспирин как корневую подкормку:

  • Растворите 2 таблетки в 500 мл тёплой воды.

  • Затем добавьте 10 литров обычной воды.

  • Поливайте огурцы и томаты 1 раз в 3 недели, по 1 литру под каждый куст.

Это укрепит иммунитет растений и снизит риск заболеваний.

4. Опрыскивание: профилактика и защита

Аспирин работает и как антисептик.

Вот рецепт универсального средства для опрыскивания:

  • 1 таблетка аспирина (500 мг)

  • 50 г хозяйственного мыла

  • 5 литров воды

Опрыскивание проводят раз в 10-14 дней, утром (после высыхания росы) или вечером после 17:00. Это помогает защитить растения от болезней и повысить их устойчивость к стрессам.

Простое средство — мощный результат

Аспирин в огороде работает на удивление эффективно: помогает укореняться, укрепляет растения, защищает от болезней. И всё это — без дорогих препаратов, буквально за пару рублей.

Уточнения

Ацетилсалици́ловая кислота́ (разг. аспири́н; лат. Acidum acetylsalicylicum) — лекарственное средство, оказывающее обезболивающее, жаропонижающее, противовоспалительное действие.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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