Одна деталь — и гортензия станет другого цвета: всё проще, чем вы думали

Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гортензия — словно хамелеон среди садовых растений. Сегодня на ней распускаются розовые цветы, а через пару недель — уже голубые. Волшебство? Почти. На самом деле всё дело в одном простом, но важном факторе — кислотности почвы.

Фото: flickr.com by Yoko Nekonomania, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гортензия

Об этом удивительном свойстве гортензий рассказала учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, в интервью сетевому изданию БелНовости.

Розовая или синяя? Всё зависит от pH

Если ваша гортензия растёт в щелочной почве, цветы у неё будут розовыми. Чтобы добиться именно такого оттенка, достаточно раскислить землю. Один из доступных способов — добавление мела.

Но важно не переусердствовать. Чрезмерное раскисление мешает растению усваивать железо, а это чревато хлорозом - заболеванием, при котором листья становятся бледными, как выцветшее бельё, и теряют свою привлекательность.

Хотите синий? Подкислите почву

Если розовый оттенок вам наскучил, гортензию можно "перекрасить" в голубой. Для этого потребуется подкислить почву.

Сделать это можно с помощью:

верхового торфа,

раствора серы,

или сульфата алюминия.

Изменения не происходят мгновенно — растение адаптируется к новой среде постепенно. Но результат точно стоит усилий: яркие, насыщенные оттенки на одном кусте впечатляют даже искушённых садоводов.

Что делает гортензию уникальной

Это один из немногих декоративных кустарников, который не просто красив, но и позволяет садоводу стать художником. Меняя состав почвы, вы буквально рисуете цветами. И именно это делает гортензию по-настоящему уникальной.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

