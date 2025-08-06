Одна деталь — и гортензия станет другого цвета: всё проще, чем вы думали

Гортензия — словно хамелеон среди садовых растений. Сегодня на ней распускаются розовые цветы, а через пару недель — уже голубые. Волшебство? Почти. На самом деле всё дело в одном простом, но важном факторе — кислотности почвы.
Об этом удивительном свойстве гортензий рассказала учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, в интервью сетевому изданию БелНовости.
Если ваша гортензия растёт в щелочной почве, цветы у неё будут розовыми. Чтобы добиться именно такого оттенка, достаточно раскислить землю. Один из доступных способов — добавление мела.
Но важно не переусердствовать. Чрезмерное раскисление мешает растению усваивать железо, а это чревато хлорозом - заболеванием, при котором листья становятся бледными, как выцветшее бельё, и теряют свою привлекательность.
Если розовый оттенок вам наскучил, гортензию можно "перекрасить" в голубой. Для этого потребуется подкислить почву.
Сделать это можно с помощью:
верхового торфа,
раствора серы,
или сульфата алюминия.
Изменения не происходят мгновенно — растение адаптируется к новой среде постепенно. Но результат точно стоит усилий: яркие, насыщенные оттенки на одном кусте впечатляют даже искушённых садоводов.
Это один из немногих декоративных кустарников, который не просто красив, но и позволяет садоводу стать художником. Меняя состав почвы, вы буквально рисуете цветами. И именно это делает гортензию по-настоящему уникальной.
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.
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